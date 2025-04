Le festival Woodstower, prévu du 17 au 20 juillet prochain au parc de Gerland à Lyon, a dévoilé tous les contours de sa 26e édition. Voici ce qu'il faut retenir.

SCH, Rilès, Bon Entendeur, Polo & Pan... On connaissait déjà les principaux noms qui fouleront le parc de Gerland en juillet prochain, à l'occasion de la 26e édition du festival Woodstower. On connaît désormais la programmation précise du festival de pop, rap et d'électro, qui se déroulera du 17 au 20 juillet pour la première fois à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Qui voir ? Et quand ?

L'événement débutera jeudi 17 juillet au soir avec les prestations de Rilès et SCH. Si le premier a dernièrement fait parler de lui pour avoir couru durant 24 heures consécutives sur un tapis roulant, le second est installé de longue date sur la scène rap francophone et devrait naturellement attirer les fans. "On s'attend à un show très percutant", partage Maxime Noly, directeur et programmateur du festival. La même soirée, sur la scène Rhône, l'artiste lyonnaise Bouffi et le rappeur Usky prendront également place. Les DJ locales SLMVX et Eli seront, quant à elles, programmées dans la partie Woodsfloor (voir par ailleurs).

Pour ce qui est du plus marquant, Emma Peters, Bon Entendeur ou Vladimir Cauchemar seront successivement présents sur la scène principale du festival vendredi 18 juillet. On retrouvera également Tatyana Jane, une DJ et productrice franco-camerounaise, qui a participé à la cérémonie de clôture des JO 2024.

Le lendemain, samedi 19 juillet, il faut notamment retenir les présences du chanteur et ancien youtubeur Théodor, du duo de musique électronique Polo & Pan ou encore du groupe électronique Acid Arab. Tout au long de la journée, des artistes seront aussi sur les différentes scènes du festival. "Habituellement, nous avons entre 40 et 50 % de scène locale", précise Maxime Noly.

Enfin, dimanche 20 juillet, des représentations gratuites seront proposées sur la scène Woodstown et à hauteur du parc des berges du Rhône, jusqu'à 21 heures.

Un site tout nouveau pour le festival

Vue de Lyon – Au premier plan, Gerland © Métropole de Lyon Thierry Fournier

En proie à d'importantes difficultés financières, le festival tente cette année de se relancer du côté de Gerland. "C'est un virage difficile, mais nécessaire. Il y avait besoin de faire beaucoup de changements", admet Quentin Thomé, président du festival, ce mardi 15 avril en conférence de presse. Le plan du site est donc totalement revu au sein du parc de Gerland. Une zone sera aménagée au niveau du skatepark, où seront proposées des animations gratuites samedi 19 juillet.

En plus des trois scènes (main stage, Woodstown et scène Rhône), l'éco-village Woodstown accueillera des conférences et tables-rondes sur des sujets principalement dédiés à l'écologie et l'inclusion sociale, samedi et dimanche. Deux spectacles gratuits y sont également prévus, du collectif Un Cétacé et de la compagnie Cocasse. La nouveauté cette année, c'est aussi le Secret'LAB, un labyrinthe musical et immersif qui sera accessible vendredi et samedi.

Comment y accéder ?

Sur ce point, les organisateurs devraient être gagnants. Il sera sans surprise plus simple de se rendre à Gerland qu'au Grand Parc Miribel Jonage. En transports en commun, vous aurez la possibilité d'emprunter la ligne de métro B (Stade de Gerland ou Debourg) ou la ligne de tramway T1 (arrêt Halle Tony Garnier). Le festival prenant fin à 2 heures du matin vendredi et samedi, les lignes seront renforcées.

Un parking à vélo d'une capacité de 1 000 places sera installé sur le parvis du Palais des sports. Tout comme une station Vélo'v avec une capacité plus importante. En voiture, il est notamment conseillé d'utiliser les parkings relais. À noter que contrairement aux précédentes éditions, il n'y aura pas de camping pour le festival.

Le point sur la billetterie

Pour l'heure, il reste des places ! Seuls les tarifs préventes et de lancement sont épuisés. Les tarifs dits "normaux "(1, 2 ou 3 jours) sont toujours disponibles aux prix de 48, 82 ou 115 euros. Le pass premium à la journée, lui, est à 76 euros. Le pass Gones (tarif préférentiel pour les Lyonnais) est en revanche sold out.

Plus d'informations sur la billetterie du festival.