Il y a 50 ans, une construction titanesque : l’Auditorium de Lyon révèle des archives inédites

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, l'Auditorium de Lyon propose une exposition retraçant le chantier et l’histoire de cette institution culturelle, construite au cœur du quartier de la Part-Dieu.

Créé sous l’impulsion d’André Malraux et réalisé sous le mandat de Louis Pradel (lire également notre article ici), l’Auditorium de Lyon a été achevé en 1975 et fête un demi-siècle d’existence.

Discours inaugural du maire de Lyon, Louis Pradel, le 14 février 1975

À cette occasion, une exposition à partir du 22 mars va permettre au public de découvrir comment cet édifice culturel incontournable a été bâti au cœur du quartier de la Part-Dieu. Jusqu’au 21 septembre 2025, date des Journées européennes du patrimoine, l’exposition présentera des documents inédits (plans, croquis, photos, archives vidéos…) qui vont faire revivre le chantier titanesque de l’Auditorium Maurice Ravel.

Calque © coll. privée Bernard Caille

L'exposition se présente comme un voyage visuel et sonore, enrichi d'interviews audio qui plongent les visiteurs dans les souvenirs des architectes, musiciens et autres acteurs qui ont contribué à la naissance de ce lieu mythique. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir des facettes inédites de l'Auditorium et de son histoire.

Il était une fois... L'Auditorium de Lyon. Du 22 mars au 21 septembre 2025 à l’Auditorium de Lyon