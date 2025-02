Rilès, Bekar, Maureen… 22 noms complètent la programmation 2025 de Woodstower 

Woodstower a annoncé jeudi 13 février les 22 nouveaux artistes qui seront présents du 17 au 20 juillet lors du festival au Parc de Gerland (7e arr.).

Après SCH ou Vladimir Cauchemar, les organisateurs du célèbre festival Woodstower ont dévoilé les noms des 22 artistes qui viennent compléter la programmation de l’édition 2025.

Rilès, Maureen ou Six Sex…

Le festival de pop, rap et électro qui se déroulera du 17 au 20 juillet prochains au Parc de Gerland (7e arr.) accueillera donc Rilès qui viendra présenter son nouvel album Survival Mode, le rappeur Bekar, la chanteuse de shatta et de dancehall Maureen, Acid Arab pour un show électro ou encore Ben PLG, La P'tite Fumée, TDJ ou encore Six Sex et Tatyana Jane, dj et productrice originaire du Cameroun. D’autres noms devraient encore venir compléter la programmation dans les prochaines semaines.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte. Les pass sont en vente au prix de 35 euros la journée, 60 euros les deux jours et 85 euros les trois jours. Les Lyonnais venant participer aux trois jours de festival, pourront quant à eux, bénéficier du pass "Gone" à 69 euros.

Toute la programmation déjà annoncée

17/07 : SCH, Rilès, Bouki, Usky, SLMVX, Eli...

: SCH, Rilès, Bouki, Usky, SLMVX, Eli... 18/07 : Bon Entendeur, Emma Peters, Maureen, Bekar, Ben PLG, Six Sex, Panteros666, Tatyana Jane, TDJ, Billx, Malaka, Mimi Géniale...

: Bon Entendeur, Emma Peters, Maureen, Bekar, Ben PLG, Six Sex, Panteros666, Tatyana Jane, TDJ, Billx, Malaka, Mimi Géniale... 19/07 : Polo&Pan, Chinese Man, Acid Arab, La P'tite fumée, Radical Ronron, Akira & le Sabbat, Camille Doe, Belaria, Yor…

