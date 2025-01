Le festival Woodstower déménage à Gerland

Le festival Woodstower qui se tient depuis presque 20 ans au Grand Parc de Miribel Jonage, se déroulera cette année au Parc de Gerland du 17 au 20 juillet 2025.

Le festival Woodstower déménage. Le rendez-vous de l'été dans la Métropole de Lyon, présent depuis presque 20 ans au grand parc de Miribel Jonage, prend ses quartiers au parc de Gerland pour cette année 2025. Les amateurs de musiques auront donc rendez-vous du jeudi 17 juillet au dimanche 20 juillet 2025 pour "quatre jours de musique, de découverte et de partage" expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Trois soirées payantes seront ainsi organisées cette année avec un dimanche gratuit. Trois scènes seront disponible durant le festival avec "la crème des artistes rap, pop et électro" promet le festival. "L’éco-village sera aussi de retour avec des conférences, des ateliers et une programmation gratuite axée sur les enjeux écologiques et du développement durable avec des animations pour petits et grands" poursuivent les organisateurs.

Les premiers noms de cette édition 2025 seront dévoilés ce mercredi 15 janvier à midi. La billetterie ouvrira à la même heure.