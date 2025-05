Le maire de Lyon indique que l’eau de l’ensemble des écoles et crèches de Lyon aura été testé d’ici quelques mois. (Photo Romain Costaseca / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

En raison d'une opération de nettoyage du barrage de Verbois, la production d'eau potable de la Métropole de Lyon sera modifiée du 15 au 27 mai.

Du 15 au 27 mai prochain, il se pourrait que le Rhône change de couleur et d'aspect, on vous explique pourquoi. Tous les trois à quatre ans se tient l'opération APAVER (Abaissement Partiel de la retenue de Verbois). Supervisée par les autorités franco-suisse, cette dernière vise à évacuer graduellement une partie des sédiments accumulés dans la retenue du barrage de Verbois par le Rhône. Une mesure nécessaire, afin d'éviter de possibles inondations dans la ville de Genève.

Lors de l'opération prévue du 15 au 27 mai, il sera donc normal d'observer ces matières en suspension dans le Rhône et une eau plus foncée. Si cette turbidité est temporaire et disparaitra d'elle même, celle-ci nécessite une adaptation de la production d'eau potable afin de ne pas endommager le fonctionnement du champ captant principal de Crépieux Charmy.

Des captages secondaires rouverts

Afin de préserver la qualité de l'eau distribuée, un protocole de continuité d'approvisionnement sera activé. Pour palier la baisse d'activité du champ captant de Crépieux Charmy, deux sites de captages secondaires fermés seront remis en service : celui des Quatre-Chênes à Saint-Priest, qui alimentera Saint-Priest, Feyzin, Mions et Corbas, et celui de Garenne à Meyzieu, qui alimentera Meyzieu, Jonage, Chassieu et l’Est de Décines. Le lac des Eaux Bleues viendra également compléter la production. Ces sites devraient permettre de maintenir une production d'eau nécessaire à alimenter tous les habitants de la Métropole.

Les deux captages présentant aujourd'hui des dépassements ponctuels des seuils réglementaires de qualité de l'eau feront l'objet d'une surveillance renforcée. Plusieurs analyses de l'eau seront effectuées en amont et durant toute la durée de l'opération. Aucune recommandation spécifique ou restriction n'est à prévoir en raison de la courte durée de l'événement.

