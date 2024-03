Comment vous pourriez payer moins cher votre eau potable en 2025 à Lyon 

Lors de son prochain conseil, la Métropole de Lyon doit adopter sa nouvelle tarification de l’eau potable à horizon 2025, pour répondre à des enjeux "sociaux, environnementaux, éthiques". En fonction de votre consommation, vous pourriez payer beaucoup moins cher.

Un peu plus de deux ans après avoir repris en régie publique la gestion de l’eau sur son territoire, la Métropole de Lyon s’apprête à adopter une nouvelle tarification de l’eau potable dans l’agglomération. Selon la délibération présentée au vote des élus et que la rédaction de Lyon Capitale a pu consulter, cette nouvelle tarification doit répondre à trois enjeux, sociaux, environnementaux et éthiques.

D’après les éléments qui seront présentés aux élus le 11 mars et qui doivent faire l’objet d’une conférence de presse de la collectivité la semaine prochaine, à horizon 2025 certains habitants de la Métropole de Lyon pourraient être exemptés de facture sur leur consommation. Comme c’est le cas actuellement les clients, dits domestiques (particuliers), continueront de s’acquitter "d’une part fixe, appelée abonnement, dont le montant est proportionnel au diamètre du compteur alimenté".

Lire aussi :

Consommer 30 litres par jour pour ne pas payer

En revanche, la part variable de votre facture, liée à votre consommation en m3, va radicalement changer. Jusqu’ici, peu importe le volume d’eau que vous consommiez dans l’année, le prix par m3 était unique. À partir du 1er janvier 2025, pour "inciter" ses abonnés à la "sobriété" Eau du Grand Lyon proposera trois tranches tarifaires évolutives. Autrement dit, si vous ne consommez pas plus de 12 m3 d’eau par an au sein de votre foyer, votre eau potable sera gratuite. De 12 à 180 m3, vous serez soumis au tarif standard et au-delà de 180 m3 le tarif de votre eau sera doublé. Pour l'heure ces tarifs n'ont pas été dévoilés.

"Les usagers domestiques dont la consommation est supérieure à 180 m3 par an verront le tarif des mètres cubes consommés au-delà de ce seuil doublé" Métropole de Lyon Tweet

Selon les estimations faites par la Métropole de Lyon, une consommation de 12m3 par an représente environ 30 litres d’eau par jour et par foyer. De son côté, l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, estime qu’en moyenne, une douche (rapide) consomme entre 35 et 60 litres d’eau. D’après le fournisseur d’énergie Ekwateur, cela correspondrait à une douche d’environ 1 à 3 minutes, un pommeau de douche classique délivrant environ 20 litres d’eau. Autant dire qu’il ne faudra pas traîner sous la douche ou être nombreux à la maison si vous ambitionnez de rester dans les clous de la première tranche. La Métropole de Lyon espère ainsi réduire de 15 % ses consommations d'eau à l’horizon 2035, pour répondre "à des enjeux de raréfaction et de préservation de la ressource".

Lire aussi : Régie publique de l'eau : "Nous voulons que les citoyens se ressaisissent de la gestion du bien commun"

Une aide financière pour les plus précaires

Consciente que cette nouvelle tarification pourrait aussi entraîner une explosion de la facture des familles nombreuses ou précaires, la Métropole de Lyon souhaite garantir "que les Grands Lyonnais ne dépensent pas plus de 3 % de leurs ressources financières pour le paiement de leur facture d’eau". S’ils respectent une consommation modérée, "de l’ordre de 110 m3 par rapport à une moyenne nationale de 120 m3 pour un foyer de quatre personnes", ces ménages se verront octroyer un "versement solidaire eau".

Le montant des aides qui pourront être versées par la collectivité est estimé entre 20 et 80 euros par foyer. Le montant du versement pourra varier en fonction du revenu des ménages, du nombre de personnes composant le foyer et du prix de l'eau. À date, la Métropole de Lyon estime que 115 000 foyers de l’agglomération, catégorisés comme précaires en eau, pourraient être concernés. Ce qui nécessiterait d’allouer environ 4,3 millions d’euros au dispositif par an.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas d’un contrat individuel, mais d’un contrat collectif avec compteur général, qui comptabilise la consommation totale de l’immeuble, la tarification sera quasi identique. Exemple, dans le cas d’un immeuble de 20 logements : le tarif 1 sera appliqué pour une consommation de 12 m3 par logement, soit 240 m3 sur l’année ; le tarif 2 représentera une consommation de 3 600 m3, soit 180 m3 par logement ; et le tarif 3 sera appliqué pour les volumes au-delà de 3 600 m3/an. Dans le cas où le nombre de logements de votre immeuble n’aurait pas été communiqué à Eau du Grand Lyon, le tarif 2 sera appliqué sans distinction à tous les foyers.

Quid des professionnels ?

Les clients non domestiques, soit les artisans, commerçants, entreprises, industries, collectivités et établissements publics, associations… seront également soumis à cette nouvelle tarification. Cell-ci se découpera cette fois en 4 tranches :

Lire aussi : Querelle philosophique autour de la régie publique de l’eau à Lyon