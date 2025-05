Renaud Pfeffer, vice-président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

A quelques jours de l'élection, indécise, à la présidence des Républicains, Renaud Pfeffer, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, réitère son soutien à Laurent Wauquiez. "Je connais ses valeurs, je connais son sens de l'autre, sa capacité de travail, sa vision aussi, c'est quelqu'un de courageux, il ne lâche rien, il nous emmène avec ses convictions dans ses aventures et il a fait la preuve à la région de finalement ce qu'on devrait faire pour le pays et donc c'est vraiment sans aucune hésitation que je lui apporte comme bon nombre de mes amis un soutien sans faille", assure-t-il.

En creux, il pointe aussi le manque de marges de manoeuvres de Bruno Retailleau qui conteste la présidence des Républicains à Laurent Wauquiez : "Les Républicains doivent être libres et indépendants, ils ne peuvent pas donner un blanc-seing sur tout au gouvernement, sinon on se dissout dans le macronisme. Ce dont on a besoin aujourd'hui c'est d'une droite qui exprime ses convictions fortement et qui arrive à convaincre le gouvernement de changer de cap. Il y a des sujets éminemment importants, je pense bien évidemment à la sécurité, à l'immigration, à la question du travail, il y a des sujets géopolitiques, bref il y a plein de sujets sur lesquels les républicains doivent avoir à la fois une parole forte mais aussi une parole indépendante vis-à-vis de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. On a besoin aussi d'un président de parti à temps plein".

La retranscription intégrale de l'entretien avec Renaud Pfeffer

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous sommes avec Renaud Pfeffer. Vous êtes maire des Républicains de Mornand, vice-président aussi de la région en charge de la sécurité. On vous a invité pour revenir sur cette élection interne pour la présidence des Républicains à laquelle participent deux candidats, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Vous, vous êtes un soutien de Laurent Wauquiez, c'est obligatoire quand on est élu à la région de soutenir Laurent Wauquiez ?

Non, rien n'est obligatoire, on est un parti politique très libre, simplement moi je le connais Laurent Wauquiez, je le connais depuis longtemps, j'ai eu la chance et le plaisir de travailler avec lui à la région, je connais ses valeurs, je connais son sens de l'autre, sa capacité de travail, sa vision aussi, c'est quelqu'un de courageux, il ne lâche rien, il nous emmène avec ses convictions dans ses aventures et il a fait la preuve à la région de finalement ce qu'on devrait faire pour le pays et donc c'est vraiment sans aucune hésitation que je lui apporte comme bon nombre de mes amis un soutien sans faille.

Les soutiens qu'il a eu, il y en a eu beaucoup dans la région, en revanche ce qu'on a remarqué c'est qu'au niveau du parti des cadres ou des chapeaux à plume si on veut une version un peu plus péjorative, la plupart en gros des grands élus ont plutôt choisi Bruno Retailleau, on peut penser à Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, David Lisnard, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a finalement un problème entre Laurent Wauquiez et une partie des républicains en tout cas, les autres poids lourds on a l'impression qu'ils sont liés contre lui, est-ce que ça montre finalement une forme de méfiance envers Laurent Wauquiez ?

Déjà ça montre une force de sa part, c'est-à-dire la force d'aller au bout des choses, le fait que les chapeaux à plume comme vous dites ne le soutiennent pas forcément déjà, vous savez en politique il y a ce qu'on se dit devant et ce qu'il se passe derrière, malgré tout moi ça ne m'inquiète pas dans la mesure où aujourd'hui notre famille politique a besoin d'un renouveau, on a besoin de retrouver la parole d'une droite libre, indépendante, forte qui propose quelque chose aux français alors que le pays n'a jamais été autant à droite et je ne suis pas sûr que bénéficier du soutien de tous ceux qui finalement ont planté les dernières élections soit une bonne chose pour Bruno Retailleau.

Vous dites que la droite a besoin d'avoir une parole forte, votre droite elle va d'où à où ? On a aussi vu Laurent Wauquiez ces derniers jours saluer notamment le travail de Sarah Knafo qui est une des principales élues du parti reconquête d'Eric Zemmour, est-ce que demain cette union des droites pourrait avoir lieu si Laurent Wauquiez devait être le président des républicains ? Il entamerait des rapprochements avec ses partis comme reconquête ?

Je ne pense pas, je ne crois pas aux tambouilles politiciennes, je crois que notamment une élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme et d'une femme, d'un projet, d'une vision de la société avec le peuple français et donc aujourd'hui il n'est pas question de tambouilles, il faut qu'on se retrouve de toute façon autour d'un champ de valeur qui permette de reprendre le pouvoir et reprendre la destinée de la France qui en a vraiment besoin.

Vous disiez Laurent Wauquiez a une vision, en quoi elle est différente de celle de Bruno Retailleau, puisqu'on n'a pas l'impression que sur les sujets les plus essentiels, ou en tout cas essentiels dans votre famille politique, il y a une grande divergence de point de vue entre les deux ?

Heureusement, heureusement que dans une famille politique on n'est pas diamétralement opposé à tout, en revanche je pense que Laurent Wauquiez a fait preuve, et je pense notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, d'une constance dans son engagement, d'une vision, il y a plein de sujets qui sont aujourd'hui dans l'actualité que Laurent Wauquiez évoquait déjà il y a plusieurs années, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de travailleur, moi je pense qu'on a de la chance aussi d'avoir des talents dans notre famille politique, et ce que propose Laurent Wauquiez à Bruno Retailleau, c'est un duo plutôt qu'un duel, je trouve que c'est une très bonne Le plus grand des enjeux, c'est de rassembler, de travailler sur un projet, de parler aux français, de leur parler de leur quotidien, de leur parler de la réalité, de leur dire la vérité, et surtout de leur apporter des solutions, c'est trop simple de faire des diagnostics, des constats, des déclarations médiatiques, mais aujourd'hui les français attendent des actes, et avec Laurent Wauquiez ils ont la certitude que les paroles seront suivies d'actes, il l'a démontré bien sûr à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il l'a démontré en tant que président du groupe à l'Assemblée nationale, mais tout au long de son parcours politique, il a toujours été d'une loyauté, d'une fidélité à la famille politique, qui fait de lui une valeur sûre pour la droite et pour le pays.

Ce qui est reproché par les soutiens de Laurent Wauquiez à Bruno Retailleau, c'est de participer au gouvernement, c'est finalement d'être co-responsable de ce que fait Emmanuel Macron, ça voudrait dire que si Laurent Wauquiez venait à gagner cette présidence, les républicains pourraient retirer leur soutien au gouvernement, pourraient sortir du gouvernement, pourraient finalement provoquer une nouvelle chute d'un gouvernement ?

Mais Les Républicains doivent être libres et indépendants, ils ne peuvent pas donner un blanc-seing sur tout au gouvernement, sinon on se dissout dans le macronisme. Ce dont on a besoin aujourd'hui c'est d'une droite qui exprime ses convictions fortement et qui arrive à convaincre le gouvernement de changer de cap. Il y a des sujets éminemment importants, je pense bien évidemment à la sécurité, à l'immigration, à la question du travail, il y a des sujets géopolitiques, bref il y a plein de sujets sur lesquels les républicains doivent avoir à la fois une parole forte mais aussi une parole indépendante vis-à-vis de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. On a besoin aussi d'un président de parti à temps plein, on ne va pas reconstruire une famille politique qui quelque part est attendue par nos concitoyens, je pense que nos concitoyens ils veulent avoir autre chose comme alternative que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et aujourd'hui c'est à nous de leur proposer un programme, un projet de société qui permette que la France avance avec plus de justice, plus de justice sociale, revaloriser ceux qui font la vie de notre territoire et puis globalement que tout le monde se mette au travail dans l'intérêt du pays.