Prix de l'essence à Lyon : "certains clients ne peuvent plus payer"

L'augmentation du prix de l'essence pèse sur le portefeuille des Français. Dans cette station essence à Lyon, les automobilistes peinent à faire leur plein.

Le coût des carburants à la pompe a dépassé à la mi-août la barre symbolique des 2 € le litre. Cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du prix du baril de pétrole due à la baisse de production décidée par les principaux producteurs. Les pays exportateurs comme l’Arabie saoudite baissent leur production dans le but de maintenir les cours à des niveaux élevés. Conséquence : le budget essence est de plus en plus serré pour une large majorité d'automobiliste.

“Plus de sorties, plus de vacances”

A bord de son Monospace, Lionel jette un œil sur les prix de l’essence. “Ça ne fait qu’augmenter”, se désespère-t-il. Ce père de famille limite désormais ses déplacements. "Je fais le minimum, j’utilise ma voiture seulement pour aller au travail. Plus de vacances, plus de sorties en famille”. Faire le plein de sa voiture devient une lourde tâche. Le salarié d'une petite entreprise dépense l'équivalant de 50 euros chaque semaine. Pas plus. Un passage furtif à la caisse avant de reprendre la route, les fenêtres grandes ouvertes pour espérer trouver un peu d’air sous la chaleur étouffante.

Une précarité grandissante

En ce mois d’août, les voitures défilent dans cette petite station. Derrière la caisse, l’employé constate les difficultés de certains clients. “Je tombe parfois sur des clients qui ne peuvent pas payer. Arrivés à la caisse, leur carte ne passe pas. On leur demande une garantie afin qu’ils reviennent régler plus tard.” Puis d'ajouter: “maintenant les gens mettent beaucoup moins d’essence, ils n'ont plus les moyens.”

1,90e à 2,12e le litre

Ancien menuisier au sein d'une association, Philippe remarque lui aussi une augmentation du prix. “C’est énorme. Je payais 1.90e le litre il y a une dizaine de jours”. Cette hausse pèse sur le moral de ce motard; “je suis d'une humeur de dogue, j’ai l’impression de me faire avoir sans arrêt.” Le retraité calme ses ardeurs en astiquant sa moto orange datée de 2008. Son petit "bijou" du quotidien.

Rouler moins vite, vérifier l’état des pneus

Il existe des petites astuces à adopter pour économiser le carburant. Selon l'association de prévention routière, réguler sa vitesse permet d’économiser jusqu’à 5 litres de carburant (sur un trajet de 500 km, il est conseillé d’adopter une vitesse de 120 km/h au lieu de 130, pour une “perte” de 20 minutes seulement). Vérifier le gonflage des pneus ou limiter au maximum la clim réduisent également les coûts.

