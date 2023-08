La vigilance orange canicule étendue en Auvergne-Rhône-Alpes

Deux nouveaux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule à partir de ce jeudi 17 août alors que la vague de chaleur s’étend et s’intensifie dans la région.

À compter de ce jeudi 17 août, la Loire et la Haute-Loire rejoignent le Rhône l’Ain, l’Isère, la Haute-Savoie et la Savoie au rang des départements placés en vigilance orange pour la canicule. Dans son dernier bulletin, Météo France précise que "pour les prochains jours, les températures devraient augmenter progressivement de plusieurs degrés, y compris en Auvergne. Elles pourraient alors atteindre des niveaux proches des records par endroits, voire supérieurs".

⚠️🌡️ La #chaleur va s’intensifier ces prochains jours et s’élargir progressivement. Fortes chaleurs durables avec pointes voisines de 40°C sur Midi méditerranéen, vallée du Rhône, à partir de ce week-end.



A quoi s'attendre ?⤵️



🗒️https://t.co/fq4YtaKWhb

👉https://t.co/w5OGXbEEhP pic.twitter.com/ODW3vS8Aqu — Météo-France (@meteofrance) August 16, 2023

Au minimum 31°c

Pour ce jeudi, à Lyon, Grenoble, Chambéry et Annecy, la température maximale reste stable par rapport à la journée d'hier, en revanche le mercure devrait progresser d’1°c à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne et au Puy-en-Velay.

Lyon : 35°c

Grenoble : 34°c

Chambéry : 33°c

Annecy : 32°c

Bourg-en-Bresse : 32°c

Saint-Étienne : 33°c

Le Puy-en-Velay : 31°c

Des variations de températures plus importantes pourraient être enregistrées à partir de vendredi dans la région pour se rapprocher des 40°c en début de semaine prochaine. "Quasiment tous les scénarios indiquent des températures autour de 40°c entre mardi et jeudi la semaine prochaine" à Lyon, nous expliquait hier le météorologiste Guillaume Séchet, de Météo Ville. Bien qu’il reste prudent sur le sujet, il n’écarte pas que le record de chaleur enregistré à la station météo de Bron le 13 août 2003 à 40,5°c soit battu.

Toute la région touchée par la canicule

Jusqu’ici épargnés par la canicule, l’AIlier, le Puy-de-Dôme et le Cantal rejoignent la Drôme et l’Ardèche déjà placés en vigilance jaune pour la canicule, confirmant les prévisions de Météo France qui annonçait une hausse à venir des températures en Auvergne. Dans ces trois départements, le mercure atteindra jusqu’à 31°c dans les grandes villes.

Moulins : 31°c

Clermont-Ferrand : 31°c

Privas : 34°c

Valence : 35°c

Aurillac : 31°c

Comment est déterminé le passage en vigilance orange

Le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange pour la canicule, alors que les températures atteignent en journée 35°c à Lyon, 34°c à Grenoble, 33°c à Chambéry, 32°c à Annecy ou encore 31°c à Bourg-en-Bresse. Un peu plus au Sud, certaines villes où les températures sont similaires, voire parfois plus élevées, restent pourtant en vigilance jaune, ce qui peut interroger. C'est que les seuils de canicule ne sont pas les mêmes entre les départements. À titre d’exemple, pour que soit déclenchée la vigilance orange canicule à Lyon il faut que le mercure atteigne 34°c la journée et 20°c la nuit, pendant 3 nuits consécutives. Dans les Bouches-du-Rhône on se base sur la même température en journée, mais le seuil est plus élevé la nuit car fixé à 24°c.