Comme chaque début de mois, un certain nombre de nouvelles mesures, notamment des évolutions de prix, vont impacter les Français et donc les Lyonnais à partir de jeudi 1er février.

Le 1er février apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles pour le portefeuille des Lyonnais. Des étudiants en stage aux retraités, en passant par les familles, chacun en aura pour son argent.

Une hausse conséquente des prix de l'électricité

Dès ce jeudi, la fin progressive du bouclier tarifaire annoncée par le gouvernement se fait ressentir sur les prix de l'électricité. La hausse est de 9,8% sur les tarifs heures pleines et heures creuses tandis que les tarifs de base augmenteront de 8,6%. Il s'agit de la première augmentation significative d'une longue série pour un retour à la normale en février 2025.

Le prix des péages va lui aussi augmenter

En novembre dernier, le ministre des transports Clément Beaune annonçait une augmentation du prix des péages "inférieure à 3%" en 2024. Une promesse qu'il a finalement tenue. Ainsi, les tarifs augmentent de 2,7% sur les autoroutes du groupe Vinci, qui gère l'A7, l'A72 ou encore l'A89 en Auvergne-Rhône-Alpes. Quant aux autoroutes Eiffage et APRR, dont font partie l'A6 et l'A42, il faudra compter 3,04% supplémentaires. Concrètement, un trajet Paris-Lyon via l'A6 reviendra à un peu plus de 40 euros.

Du nouveau pour les livrets d'épargne populaire

Tandis que le taux de rémunération du livret A restera à 3% jusqu'en 2025, celui du livret d'épargne populaire passe de 6 à 5%. Une légère baisse que le gouvernement a minimisé autant que possible. "La rémunération du livret d’épargne populaire aurait dû baisser à 4,4 % au 1er février", a indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur X. Concrètement, un LEP dont le plafond de 10 000 euros est atteint rapportera 250 euros d'ici le mois d'août à son propriétaire.

La prime d'activité et le RSA basés sur le montant net social

Mis en place au 1er janvier 2024, le montant net social est désormais affiché sur les bulletins de salaire. Il devient ce jeudi le montant de référence pour le calcul de la prime d'activité et du RSA, qui sont versés par la Caisse des allocations familiales.

Les pensions de retraites sont revalorisées

Les pensions de retraite de base vont être revalorisées de 5,3 %, soit une augmentation de 63,6 euros. Les premiers versements seront faits entre le 1er et le 9 février. Cette hausse sera appliquée à d'autres allocations comme celle de solidarité aux personnes âgées, l’allocation veuvage ou encore l'allocation aux mères de famille.

La rémunération des stagiaires augmente

Déjà augmentée l'année passée, la gratification horaire minimale des stagiaires passe de 4,05 à 4,35 euros. Pour un contrat à 35 heures hebdomadaires, le stagiaire gagnera ainsi 609 euros par mois. Cela équivaut à 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale.