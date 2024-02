En arrivant hier matin à leur local du campus Lumière Lyon 2, des militants de l'UNEF ont découvert le lieu "vandalisé." Ils dénoncent une attaque de l'extrême droite.

Hier, mardi 31 janvier, plusieurs militant de l'UNEF ont découvert leur local du campus universitaire Lumière Lyon 2 "vandalisé." Dans un communiqué publié ce matin, ils dénoncent une "attaque de l'extrême droite."

Des stickers "néonazis et néofascistes" collés sur la porte du local

Sur la porte du local, les étudiants auraient donc découverts des stickers "France Nationaliste" ainsi que des croix celtiques et des fleurs de lys, ces dernières étant un "symbole couramment associé à des mouvements d'extrême droite néonazis et néofascistes particulièrement antisémites", explique l'UNEF.

Porte du local du l'UNEF vandalisée. Photo Zazie Roques

D'autres symboles d'extrême droite auraient été écrits sur la porte, tels que l'inscription "good night left side" (soit "bonne nuit la gauche"), qui serait "une référence connue de l'extrême droite violente." Toujours dans son communiqué, l'UNEF dénonce cet acte de vandalisme qui aurait pour but d'"intimider et restreindre les militants de l'UNEF."

Enfin, les étudiants s'inquiètent que leur "sécurité" soit compromise face à ces "groupuscules proches des identitaires néonazis et néofascistes" et rappellent que "les idéologies de l’extrême droite n’ont rien à faire dans nos universités et dans nos institutions."

