Presqu'île apaisée, Rive droite : à Lyon, Pierre Oliver organise sa propre consultation

Le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, va organiser sa propre consultation sur sur le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône et sur l'apaisement de la Presqu'île.

"On propose aux habitants divers scénarios, que seuls des urbanistes sont à même de comprendre, à partir de consultations en ligne qui permettent à qui veut d’y participer, et on tire des soi-disant conséquences de ce que souhaitent les riverains. C’est de l’hypocrisie, et la Ville et la Métropole utilisent la démocratie participative pour imposer leur vision", déplore le patron de la droite lyonnaise dans un communiqué de presse.

Donner la parole "aux véritables riverains"

"Je souhaite donner la parole aux véritables riverains, ceux pour qui ces projets auront un vrai impact au quotidien. C’est pour ces raisons que la mairie du 2e arrondissement lancera une concertation mi-septembre, pour remettre les vrais intérêts locaux au centre de ces projets", ajoute-t-il. Un questionnaire papier sera distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du deuxième arrondissement en septembre.

A l'issue de la consultation, "une conférence de presse sera tenue pour restituer les résultats et amener la Ville et la Métropole à en tirer les conséquences nécessaires".

