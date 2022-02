Présidentielle : les fédérations UDI Rhône et Métropole soutiennent la candidate LR Valérie Pécresse

Lundi 7 février, les fédérations locales de l'Union des démocrates et indépendants, du Rhône et de la Métropole de Lyon, ont annoncé leur ralliement à Valérie Pécresse pour la présidentielle 2022.

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle arrive dans deux mois, les fédérations UDI du Rhône et de la Métropole de Lyon ont choisi leur championne. C'est Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle, qui a été plébiscitée. En 2017, l'UDI avait également soutenu le candidat LR François Fillon, ce qui avait créé des dissensions internes. Une partie des adhérents UDI s'étaient ralliés à Emmanuel Macron.

"L’UDI incarne la jambe modérée et nous devons aller chercher les électeurs centristes. Pendant cette campagne, et au sein de cette coalition, nos priorités seront données à l’urgence écologique, à la cohésion dans les territoires et la souveraineté", souhaitent Christophe Geoujon et Benoît Froment, présidents de ces deux fédérations.

L'appel est signé par les élus UDI du département : Marion Carrier, Nathalie Frier, Benoît Froment, Christophe Geourjon, Aloïs Hamm, Stéphane Leroux, Vincent Lievre et Karine Lucas. Ils rejoignent le comité local de soutien à Valérie Pécresse, présidé par l'industriel lyonnais Alain Mérieux.

À Lyon, un soutien de la première heure de la candidate est Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement. Il est l'un des orateurs - comprendre porte-parole - de la campagne de la candidate.