Des opérations d’élagage sont réalisées sur l’infrastructure de la ligne T6 le lundi 7 février en soirée à Lyon.

"Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de tramway, et pour assurer la meilleure qualité de service possible, les équipements sont régulièrement entretenus. Des opérations d’élagage seront ainsi réalisées sur l’infrastructure de la ligne T6 le lundi 7 février en soirée", précisent les TCL.

Ainsi, ce lundi soir, à partir de 23h, la ligne T6 circulera uniquement entre Debourg et Beauvisage CISL

Des bus relais articulés desserviront l’ensemble des arrêts situés entre Beauvisage CISL et IUT Feyssine toutes les 25 minutes à partir de 22h20 et jusqu'à la fin du service habituel ce lundi soir.

Lire aussi : Projet de tram T6 nord à Villeurbanne : le tram pourrait coûter (beaucoup) plus cher que prévu