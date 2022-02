Théâtre Astrée à Villeurbanne : une danse qui a du punch !

Spectacle de danse à la fois musical et théâtral, PUCH, du chorégraphe Xavier Gresse, illustre la rencontre inédite entre un danseur et un beatboxeur, (artiste qui fait de la musique en imitant des instruments avec la bouche notamment les percussions)

Débarquant sur scène avec leurs performances respectives, ils donnent à voir d’abord leur singularité sans aucun regard échangé puis finissent par se rejoindre dans un dialogue rythmé fait de partage au sol ou dans les airs. Se prêtant à des jeux qui les transforment en enfants tour à tour complices, moqueurs, manipulateurs, qui copient ou s’imitent, ils inventent une autre matière où la voix et le mouvement entrent en résonance pour créer de nouvelles identités, celles de danseur/beatboxeur et de beatboxeur/danseur.

“La danse et les percussions vocales, dit Xavier Gresse, sont deux arts ancestraux qui remontent à la nuit des temps, et qui ont pour seul vecteur le corps. C’est ce lien, à la fois évident et complexe, que j’ai voulu retrouver et interroger. Comment transformer la danse, la rendre plus musicale, et la musique plus dansée ?”

PUCH – Xavier Gresse – Le 8 février dans le cadre de Chaos Danse au théâtre Astrée à Villeurbanne.