Présidentielle à Lyon : Zemmour ou Pécresse, qui Étienne Blanc soutiendra-t-il ?

Étienne Blanc, sénateur du Rhône, reste flou sur son soutien à Valérie Pécresse pour l'élection présidentielle. Alors que sa proximité avec Éric Zemmour interroge.

Un drôle d'imbroglio entoure le sénateur Étienne Blanc, sénateur du Rhône (Les Républicains). Alors qu'il n'a toujours pas annoncé publiquement son soutien à Valérie Pécresse, Étienne Blanc reste ambigu par rapport à ses liens avec Éric Zemmour. Dernier épisode en date, jeudi 17 février : Étienne Blanc était mentionné dans une publication officielle du clan Pécresse comme l'un des grands orateurs de la candidate en Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème "budget, réforme de l'État". Une information non confirmée par les proches du sénateur du Rhône et non relayée par le sénateur.

Semaine à rebondissements

Cet épisode, pas vraiment anecdotique, arrive dans un contexte particulier. Dans son édition de ce 20 février, le Journal du Dimanche rapporte que le sénateur du Rhône a participé à un repas dans la semaine avec une douzaine d'élus Les Républicains à Paris. Organisée par le sénateur de Haute-Saône Alain Joyandet, cette réunion se voulait "privée, sans enjeu politique". En apparence. Car l'hebdomadaire note que tous avaient, la semaine dernière, signé une tribune dans Le Figaro, demandant la levée du pass vaccinal. Une requête qui va à l'encontre de la position de Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle pour le clan LR... Et qui va plutôt dans le sens des propositions d'Éric Zemmour. Pour le JDD, cette rencontre "privée" pourrait présager de la création d'un groupe dissident des LR au Sénat, mais après l'élection présidentielle.

Affaire à suivre.