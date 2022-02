Culture à Lyon : les sorties à ne pas manquer cette semaine

Jeudi 24 février, Hot Club (Lyon 2) à 20h30.

Plus d'infos : https://www.hotclubjazzlyon.com/evenements/20220110-triorganik/ Mademoiselle Molière

Plus qu'une semaine pour aller voir le chef d'oeuvre théâtral de Gérard Savoisien, mis en scène par Arnaud Denis, à l'Odéon. Dans cette pièce, Anne Bouvier (Molière en 2019 de la meilleure comédienne) et Christophe de Mareuil interprètent l'histoire d'amour compliquée entre Jean-Baptiste Poquelin, et Madeleine Béjart. Après la succès des Précieuses ridicules, celui qui est devenu Molière quitte Madeleine pour sa fille Armande, de 20 ans sa cadette. Un événement qui provoque, à l'époque, des nombreuses moqueries et un sacré choc.

Jusqu'au 26 février, du mardi au samedi à 19h au Théâtre Comédie Odéon (Lyon 2).

Plus d'infos : https://www.comedieodeon.com/spectacle/mademoiselle-moliere/

Une nuit pour 2500 voix

Dans le cadre de la tournée nationale de 2500 Voix, l'orchestre engagé des Petites mains symphoniques s'arrête pour une soirée concert carte blanche au Ninkasi de Lyon. Ce concert s'inscrit dans le cadre de l'événement national Une nuit pour 2500 voix, qui rassemble scientifiques et associations aux alentours de la journée mondiale des cancers de l'enfant. Pour la 4ème édition de l’événement, l’orchestre engagé des Petites Mains Symphoniques s’associe aux associations locales pour organiser une tournée de concerts dans toute la France et faire entendre la voix des 2500 enfants atteints de cancers chaque année. Le groupe est habitué des plus grandes scènes (Bataclan, Olympia, …) et des plateaux télévision. Les jeunes musiciens proposeront un spectacle inoubliable avec un répertoire jazz plein d'énergie.

Dimanche 27 février à partir de 19h au Ninkasi Gerland.

Plus d'infos : https://www.helloasso.com/associations/une-nuit-pour-2500-voix/evenements/big-band-jazz-caritatif-des-petites-mains-symphoniques