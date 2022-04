Présidentielle 2022: les bureaux de vote sont ouverts à Lyon

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Ce dimanche 24 avril, les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin 8h à Lyon.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'opposent aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle. 5,5 millions d'électeurs sont attendus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. À Lyon et Villeurbanne, les bureaux de vote fermeront à 20h. Les bureaux de vote de toutes les autres communes de la métropole du Grand Lyon fermeront à 19h. Les résultats seront annoncés à 20h ce soir.

Quels documents pour voter?

La carte d'électeur n'est pas obligatoire. Une carte d'identité suffit, d'autres documents sont acceptés comme le passeport, le permis de conduire, la carte vitale avec photographie ou encore la carte de fonctionnaire de l'Etat.

Quel protocole sanitaire?

Pas besoin de porter le masque pour aller voter, il est toutefois recommandé pour les personnes fragiles et les personnes positives au Covid-19. Même une personne positive a le droit de se déplacer au bureau de vote pour voter.