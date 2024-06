Rhône : tout ce qu'il faut savoir sur les élections européennes

Ce dimanche 9 juin, les Français se rendent aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen. Horaires des bureaux de vote, candidats, retrouvez tout ce qu'il faut savoir des élections européennes.

Tous les cinq ans, pas moins de 400 millions de citoyens européens sont appelés à se rendre aux urnes afin d'élire leurs représentants au Parlement européen. Parmi les 720 députés européens qui siègeront à partir de cette années, 81 seront élus en France.

Les trois missions principales des eurodéputés sont les suivantes : formuler, discuter et voter des textes de loi portant sur des sujets majeurs du quotidien ; approuver le budget annuel de l’UE, en lien avec le Conseil de l’UE et contrôler l’action de la Commission européenne et désigner son président ou sa présidente.

À noter également, les programmes des candidats sont disponibles en ligne depuis le 27 mai.

Les intentions de vote

Selon un sondage d'Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, Jordan Bardella (Rassemblement national) reste en tête des intentions de vote avec 33% des suffrages, suivi par Valérie Hayer (Renaissance) qui obtient 14,5%, en baisse de 0,5 point. Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) se maintient en troisième position avec 13% des intentions de vote, sans parvenir à rattraper la tête de liste de la majorité. Manon Aubry (La France insoumise) progresse de 0,5 point pour atteindre 9%, son meilleur score depuis le début des sondages quotidiens. François-Xavier Bellamy (Les Républicains) reste stable à 7%, Marion Maréchal (Reconquête) conserve 6%, et Marie Toussaint (Écologistes) augmente de 0,5 point pour atteindre 5,5%.

Ouverture et fermeture des bureaux de vote dans le Rhône

Les citoyens français du Rhône inscrits sur les listes électorales et les ressortissants d’un Etat-membre de l’Union Européenne résidant en France sont appelés aux urnes ce dimanche, et peuvent déjà voter depuis 8 heures.

de 8h à 20h à : Lyon et Villeurbanne

de 8h à 19h à : Brignais, Bron, Caluire-et-Cuire, Chaponost, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, La Mulatière, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-Les-Lyon, Sathonay, Camp Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux

de 8h à 18h : dans les autres communes

Vous pourrez retrouver sur le site internet de Lyon Capitale le taux de participation dans la préfecture du Rhône, à 12h et 17h, avant de découvrir les résultats à 20 heures.