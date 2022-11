Lyon : les votes pour le budget participatif sont ouverts

Dans le cadre du budget participatif, les Lyonnais sont appelés à voter un projet destiné à améliorer le cadre de vie dans leur ville, du 7 novembre au 4 décembre.

En mars dernier, la Ville de Lyon lançait un budget participatif, dans lequel les Lyonnais étaient invités à proposer des idées pour améliorer leur quotidien. Les habitants avaient jusqu'au 17 juin pour déposer leurs idées, avant qu'elles ne soient analysées et traitées par les services de la Ville entre le 9 mai et le 4 novembre. Plus de 1 400 projets ont été déposés sur la plateforme dédiée à cet effet.

À vos votes

Cette fois-ci, c'est au tour des Lyonnais de voter pour trois à dix projets qu'ils souhaitent voir mis en place, parmi les 217 propositions retenues par la mairie. A la clé : 12,5 millions d'euros mobilisés pour le financement des projets élus. Les projets qui auront reçu le plus de votes se concrétiseront entre 2023 et 2024. Les propositions retenues par la Ville de Lyon concernent diverses catégories, dont la culture, l'éducation, la santé, l'environnement, le patrimoine : "des casiers solidaires pour les sans-abris", "création d'un lieu de convivialité dans le quartier Grand Trou", "une table d'échec au Parc Blandan", et encore bien d'autres. Les Lyonnais peuvent évidemment voter dans leur quartier, mais aussi dans d'autres endroits de la ville.

Parmi les 1 427 propositions, certaines d'entre elles sortent du lot par leur originalité : création d'espace canin, poule dans les pentes, ferme urbaine sur les toits des Halles de Lyon, hammam...

Les résultats seront publiés par la municipalité à la mi-décembre.

Lire aussi : La Ville de Lyon ouvre son budget participatif