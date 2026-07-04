Cinq enfants ont été placés par les services de l’aide sociale après une intervention de police, le 30 juin, dans un immeuble de Vénissieux. Leur mère les aurait mis dehors.

Les policiers sont intervenus dans la soirée du 30 juin au 25 boulevard Lénine, à Vénissieux, après le signalement d’un collégien affirmant avoir été mis à la porte par sa mère et son beau-père et ne plus pouvoir regagner son domicile.

Sur place, les forces de l’ordre ont découvert que deux de ses frères étaient également dehors. Selon les premiers éléments révélés par nos confrères du Progrès, les trois garçons sont âgés de 11, 13 et 16 ans. Deux autres enfants, des filles de 8 et 14 ans, se trouvaient dans l’appartement.

Les cinq enfants placés en foyer

Face à une telle situation, les cinq mineurs ont été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et placés en foyer. Toujours selon nos confrères, le logement occupé serait trop petit pour accueillir toute la famille, en situation de grande précarité. Des faits de délaissement auraient déjà été signalés par le passé.

La mère de famille a été entendue en audition libre. Elle pourrait être poursuivie pour s’être soustraite à ses obligations parentales. Le père biologique des cinq enfants n’a, à ce stade, pas pu être entendu par les enquêteurs. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des faits.

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