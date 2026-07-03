“On ne lâchera rien” martèle le préfet Étienne Guyot suite aux violences à Rillieux-la-Pape

Le préfet du Rhône, Etienne Guyot (à gauche), aux côtés du maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet (à droite). @CL

Après la nuit du 1er au 2 juillet sous tensions à Rillieux-la-Pape, le maire de la commune Alexandre Vincendet et le préfet du Rhône, Étienne Guyot, ont promis une réponse renforcée face aux violences.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Rillieux-la-Pape, une cinquantaine d’individus cagoulés s’en sont pris à des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) et du groupe de sécurité de proximité (GSP), en lançant des mortiers d’artifice, des cocktails Molotov et des projectiles après une interpellation. Aucun fonctionnaire n’a été blessé.

Interrogé par Lyon Capitale lors d’une visite au quartier des Alagniers, le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, a dénoncé les agissements des individus. "Vous avez une petite minorité, qui ne représente pas les habitants des quartiers, qui résiste au travail de la police en estimant que ces quartiers leur appartiennent. Ça, c’est non. Ils pourront faire tout ce qu’ils veulent, à la fin, force doit rester à la loi et à la République. La violence légitime appartient d’abord à l’État", a affirmé l’édile.

"On ne lâchera rien"

Aussi présent ce vendredi à Rillieux-la-Pape, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a lui aussi salué l’action des forces de l’ordre. "On a de la chance d’avoir une police républicaine présente. C’est un métier très difficile. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à nos forces de sécurité. Ils exercent avec beaucoup d’engagement et d’intelligence", a-t-il déclaré.

Le représentant de l’État a également annoncé un renforcement des opérations de sécurité dans le département : "On va continuer de monter en puissance dans cette lutte. On vise à faire une opération de sécurité par semaine dans différents secteurs du département. Là-dessus, on ne lâchera rien."

🗣️« Vous avez une petite minorité (…) qui estime que ces quartiers leur appartiennent »



Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, réagit à la nuit de violences survenue dans la commune entre le 1er et le 2 juillet.#Rillieux pic.twitter.com/QMCUIxaoum — Lyon Capitale (@lyoncap) July 3, 2026

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