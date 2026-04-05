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Un violent incendie ravage la toiture d’un immeuble à Givors, au sud de Lyon. (Photo d’illustration)

Près de Lyon  : un violent incendie ravage la toiture d’un immeuble, des habitants relogés

  • par Corentin Lucas

    • Un important incendie s’est déclaré ce samedi 4 avril dans un immeuble du centre-ville de Givors, au sud de Lyon, nécessitant l'évacuation des habitants.

    Le feu a pris d’assaut un immeuble situé rue Joseph-Longarini, à Givors, aux alentours de 22h40, ce samedi 4 avril. Les flammes ont rapidement gagné la toiture du bâtiment, provoquant un incendie impressionnant.

    Immédiatement alertés, 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux pour tenter de mettre fin à l’incendie et sécuriser le secteur. Neuf engins, venus de Givors, Communay, Mornant et Vienne, ont dû être déployés pour venir à bout du sinistre. L’intervention des secours a permis de maîtriser la situation en un peu plus d’une heure.

    Environ 100 m² ont été détruits par les flammes. Un appartement situé au deuxième et dernier étage a également été touché, avec une vingtaine de mètres carrés endommagés.

    Lire aussi : Incendie au lycée des Chartreux à Lyon, une fin d’intervention espérée d’ici à mardi

    Les occupants évacués, des relogements en cours

    Les cinq occupants de l’immeuble, quatre adultes et un enfant, avaient pu quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Aucun blessé n’est donc à déplorer. Des solutions de relogement provisoire ont été mises en place pour les sinistrés.

    À ce stade, les circonstances précises de l’incendie restent inconnues et devront être déterminées. Une enquête est ouverte.

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