Près de Lyon  : un violent incendie ravage la toiture d’un immeuble, des habitants relogés

Un violent incendie ravage la toiture d’un immeuble à Givors, au sud de Lyon. (Photo d’illustration)

Un important incendie s’est déclaré ce samedi 4 avril dans un immeuble du centre-ville de Givors, au sud de Lyon, nécessitant l'évacuation des habitants.

Le feu a pris d’assaut un immeuble situé rue Joseph-Longarini, à Givors, aux alentours de 22h40, ce samedi 4 avril. Les flammes ont rapidement gagné la toiture du bâtiment, provoquant un incendie impressionnant.

Immédiatement alertés, 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux pour tenter de mettre fin à l’incendie et sécuriser le secteur. Neuf engins, venus de Givors, Communay, Mornant et Vienne, ont dû être déployés pour venir à bout du sinistre. L’intervention des secours a permis de maîtriser la situation en un peu plus d’une heure.

Environ 100 m² ont été détruits par les flammes. Un appartement situé au deuxième et dernier étage a également été touché, avec une vingtaine de mètres carrés endommagés.

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Les occupants évacués, des relogements en cours

Les cinq occupants de l’immeuble, quatre adultes et un enfant, avaient pu quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Aucun blessé n’est donc à déplorer. Des solutions de relogement provisoire ont été mises en place pour les sinistrés.

À ce stade, les circonstances précises de l’incendie restent inconnues et devront être déterminées. Une enquête est ouverte.