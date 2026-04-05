Football : une journée décisive sur tous les fronts pour l'OL

L’OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Ce dimanche 5 avril s’annonce particulièrement dense pour l’Olympique Lyonnais.

Pour ce dimanche pascal, l'OL est engagé simultanément en Ligue 1, en Coupe de France féminine (avec OL Lyonnes) et en Coupe Gambardella. Trois rendez-vous, trois enjeux, et une même ambition : gagner.

L’OL lance son sprint final à Angers

De retour après la trêve hivernale, les hommes de Paulo Fonseca vont devoir montrer un tout autre visage pour les sept derniers matchs de la saison. L'OL se déplace sur la pelouse d’Angers, au stade Raymond-Kopa, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

L’objectif est clair : accrocher une qualification pour la Ligue des champions. "Nous devons réaliser un meilleur sprint que nos concurrents. Les derniers matchs sont difficiles pour tout le monde, mais si nous voulons réussir une belle fin de championnat, nous devons gagner dès dimanche", a martelé l'entraîneur rhodanien en conférence de presse.

Dans une fin de saison sous tension, l’OL n’a donc plus le droit à l’erreur. Coup d'envoi à 15h sur Ligue 1+.

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Angers, ce dimanche à 15h 👊🔴🔵#SCOOL pic.twitter.com/wwqE1TkGbQ — Olympique Lyonnais (@OL) April 4, 2026

OL Lyonnes en quête d’une finale

Une heure plus tard, à 16h, les joueuses de l’OL Lyonnes disputent leur demi-finale de Coupe de France sur la pelouse de Strasbourg.

Trois jours après leur qualification éprouvante en Ligue des champions face à Wolfsburg, les Fenottes doivent rapidement se tourner vers une autre compétition aux enjeux similaires. Elles retrouvent les Alsaciennes qu’elles n’ont pas réussi à battre la semaine dernière lors de la 19e journée de championnat (2-2).

Pour les joueuses de Jonatan Giraldez, l'ambition d'aller chercher une place en finale de Coupe de France n'est pas irréalisable. Une rencontre à suivre sur la chaîne YouTube de la FFF.

Les jeunes visent le dernier carré en Gambardella

Au même moment, à 15h, les U18 lyonnais accueillent Rennes en quart de finale de la Coupe Gambardella au Groupama OL Training Center.

Face aux tenants du titre, les joueurs de Florent Balmont s’attendent à un duel relevé, mais pourront compter sur le soutien du public rhodanien. Les Gones tenteront de rejoindre les demi-finales, avec en ligne de mire un potentiel duel face au vainqueur de Nice-Montpellier.

Entre enjeu européen et quête de trophée, l’OL joue gros ce dimanche. Une journée charnière qui pourrait donner le ton de la fin de saison.

Lire aussi : Botafogo attaque l’OL en justice et réclame plus de 125 millions d'euros