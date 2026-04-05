Villeurbanne : les Foulées font leur grand retour ce dimanche avec près de 5 000 participants

Plus de 5 000 participants sont attendus aux Foulées de Villeurbanne @ Ville de Villeurbanne

C’est l’un des rendez-vous sportifs les plus populaires de la métropole lyonnaise. Ce dimanche 5 avril, les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition qui s’annonce, une nouvelle fois, très suivie.

Dès ce dimanche matin, plusieurs milliers de coureurs sont attendus dans les rues de Villeurbanne, entre le campus de la Doua et le parc de la Feyssine, pour la 34e édition des Foulées.

L’événement, organisé par l’Office du sport avec le soutien de la Ville et de centaines de bénévoles, propose six parcours : 10 km (départ à 8h45), 5 km chronométré (9h45), 5 km loisir (9h50), semi-marathon (10h20), marche de 4 km (10h40) et les courses enfants (à partir de 10h50).

Les Foulées de Villeurbanne attirent chaque année des coureurs expérimentés en quête de qualification pour les championnats de France, mais aussi un large public amateur. La particularité de l'événement réside dans l’accessibilité à tous : les courses loisir et les épreuves enfants sont notamment gratuites.

Un volet solidaire est également présent, avec un soutien au Secours populaire du Rhône, via des dons et une contribution sur chaque dossard payant.

Lire aussi : Lyon Urban Trail : record de participations pour l’édition 2026, Sébastien Spehler dompte la course pour la cinquième fois !

Une édition encore prise d’assaut

Preuve de l’engouement, les dossards pour les courses chronométrées (5 km, 10 km et semi-marathon) se sont arrachés en quelques heures dès l’ouverture des inscriptions en décembre. Au total, près de 5 000 participants sont attendus sur l’ensemble des formats.

Les premières arrivées sont attendues dès 9h15 pour le 10 km, tandis que les podiums s’échelonneront jusqu’à midi. La manifestation doit se clôturer aux alentours de 13 heures.