Après une amélioration des indicateurs de sécurité routière en 2024 dans le Rhône et la métropole de Lyon, l’année 2025 débute sur un bilan alarmant, marqué par une explosion du nombre de décès sur les routes. La préfecture appelle à une mobilisation générale.

Un constat et des chiffres alarmants qui ont poussé la préfecture du Rhône à tirer la sonnette d'alarme. Depuis le début de l'année 2025, 29 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du Rhône et de la Métropole de Lyon, soit plus du double que sur la même période en 2024 (13 morts). Une hausse de 123% des décès qui inquiète les autorités et qui a poussé la préfecture du Rhône a appeler à une "mobilisation immédiate" de tous les acteurs.

L'année 2024 avait pourtant laissé entrevoir des progrès notables en matière de sécurité routière dans le département du Rhône. Le nombre de morts sur les routes avait reculé de 8,8 %, avec 52 décès recensés contre 57 en 2023. Les accidents corporels avaient également connu une baisse significative de 15,3 %. Ces chiffres encourageants étaient le fruit d'une baisse marquée de la mortalité chez les usagers de deux-roues motorisés (-9 décès), tandis que la situation stagnait ou se dégradait pour les autres modes de déplacement.

Une situation "inacceptable"

Depuis le 1er janvier 2025, déjà 10 automobilistes, 8 motards, 7 piétons, 3 utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes électriques notamment) et 1 cycliste ont perdu la vie sur les routes. En mars dernier, un jeune homme de 16 ans était décédé à Villeurbanne, percuté par une voiture. Le conducteurs de la voiture avait été testé positif aux stupéfiants. En février, deux jeunes hommes avaient été tués sur l'avenue Félix Faure à Lyon.

Selon la préfecture du Rhône, un profil type des usagers les plus exposés se dessine : majoritairement des hommes, utilisant des modes de transport vulnérables, et appartenant aux tranches d’âge 18-34 ans et plus de 75 ans. Trois causes principales expliquent ces chiffres alarmants : vitesse excessive (impliquée dans 32 % des décès), alcool (26 %) et usage de stupéfiants (22 %).

"Le nombre de mort depuis le début de l’année est inacceptable. Je me dois de sonner la mobilisation générale"

➡ Depuis janvier 2025, le nombre de morts sur les routes a plus que doublé : 29 tués contre 13 sur la même période l'année dernière



Face à cette situation jugée "inacceptable", la préfecture du Rhône annonce une intensification des contrôles routiers. Depuis janvier, plus de 37 000 contrôles ont été menés et près de 900 permis de conduire suspendus. "Des consignes de sévérité seront appliqués" complète la préfecture.

Avant de poursuivre : "La Préfète du Rhône appelle enfin les usagers de la route à la responsabilité en respectant les limitations de vitesse et en stoppant les comportements à risque dus à la consommation excessive d’alcool et à l’usage de stupéfiants." Dans 9 cas sur 10, les accidents mortels seraient dû à une "faute de comportement".