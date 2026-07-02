Les agents ont intercepté 180 kg de cocaïne sur l’A7 au sud de Lyon. @Cour des comptes

Une importante cargaison de cocaïne a été saisie sur l’autoroute A7, au niveau du péage de Reventin-Vaugris. Le conducteur, originaire de Villeurbanne, a été placé en détention provisoire.

Le 24 juin dernier, en milieu d’après-midi, une voiture en provenance d’Espagne a été contrôlée sur l’autoroute A7, au niveau du péage de Reventin-Vaugris, au sud de Lyon. Lors de l’intervention, les forces de l’ordre ont constaté que le véhicule circulait avec de fausses plaques d’immatriculation et que son conducteur ne disposait pas de permis de conduire valide.

Cinq sacs de sport contenant 180 kg de cocaïne ont été découverts pendant la fouille du coffre. Cela pourrait représenter environ 3 millions d’euros à l’achat, et jusqu’à plus de 10 millions d’euros sur le marché de revente après découpe.

Un suspect déjà connu de la justice

Le conducteur, âgé de 29 ans et originaire de Villeurbanne, a été remis à l’antenne lyonnaise de l’Office antistupéfiants, sous l’autorité du parquet de Vienne, comme nous l’explique nos confrères du Dauphiné Libéré.

L’homme est déjà connu de la justice, avec cinq condamnations dans des affaires liées aux stupéfiants. Il est également impliqué dans une autre procédure concernant la détention d’explosifs en bande organisée. Dans ce dossier, il faisait par ailleurs l’objet d’un contrôle judiciaire avec interdiction de séjour dans le département du Rhône, ce qui l’avait conduit à s’installer en Haute-Savoie.

D’après les éléments de l’enquête, le suspect aurait accepté d’assurer le transport de cette cargaison de cocaïne depuis l’Espagne vers la France. Présenté au parquet de Vienne, il devait initialement être jugé en comparution immédiate le 1er juillet pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Il a finalement demandé un délai pour préparer sa défense.

Sa nouvelle audience est prévue le 31 août. Le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire.

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