un avocat, juge, au palais de justice
@Tim Douet

L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique condamné pour agressions sexuelles sur mineur

  • par Loane Carpano

    • Lundi 12 janvier, l'ancien président du comité du Rhône de gymnastique, Robert Groccia, a été jugé coupable d'harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans.

    Il était mis en cause pour "agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans, et par personne ayant autorité", ainsi que pour "harcèlements sexuels". Lundi 12 janvier, l'ancien président du club de gymnastique caladois "Elite Gym", et ancien président du comité Rhône de gymnastique, Robert Groccia, a été jugé coupable par le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

    Les faits reprochés remontent à 2024 et 2025. L'homme avait commencé par envoyer des messages privés aux trois plaignantes. Parmi ces messages, des phrases déplacées, telles que : " Tu es encore plus belle dans ton débardeur maintenant que tu es majeure. Je peux laisser libre cours à mon imagination. J’ai moins de scrupules à le faire", rapporte le Progrès.

    Si le mis en cause affirme avoir uniquement voulu "tester son potentiel de séduction", les faits le trahissent. A plusieurs reprises, Robert Groccia a posé la main sur les cuisses des victimes lors de trajets en voiture, ou proposé un "massage aux fesses" à l'une des élèves.

    Deux ans de prison et obligation de soins

    Le cinquantenaire a finalement été jugé coupable d'harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans par le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

    Pour ces faits, l'ex-président du comité du Rhône de gymnastique écope de deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, une obligation de soins et une inscription au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). A noter que la partie ferme pourra être aménagée sous bracelet électronique.

    tournoi de padel lyon
    Lyon accueillera un grand tournoi international de padel en 2026

