Lyon se classe 1ère destination "responsable" en France, 8e dans le monde

  • par Nathan Chaize

    • La Ville de Lyon se classe première destination française en matière de tourisme responsable selon un classement.

    Lyon a obtenu la 1ère place française du GDS-Index, un programme "référence internationale en matière de tourisme responsable", se félicite l'Office du tourisme, Only Lyon dans un communiqué de presse. À l'échelle mondiale, Lyon se place 8e, gagnant sept places par rapport à l'année précédente.

    Elle se place en pôle position dans la catégorie "Central & Southern Europe", devançant Barcelone, Berlin, Bilbao et Bâle. "Cette reconnaissance confirme la position de la ville Unesco comme un acteur de référence à l'échelle internationale en matière de tourisme responsable" salue Only Lyon.

    L'index GDS est structuré autour de 76 critères répartis en quatre thématiques : environnement, social, fournisseurs-prestataires et organisation de gestion des destinations.

