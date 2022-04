Les mairies d'Oullins et de Pierre-Bénite envisagent la construction d'un centre nautique intercommunal à Oullins, dans le quartier de la Saulaie. Explications.

Les villes d'Oullins et de Pierre-Bénite ont un nouveau projet : la construction d'un centre nautique intercommunal dans le quartier de la Saulaie, à Oullins. Oullins dispose depuis 1959 d'une piscine, très utilisée par les scolaires et les clubs sportifs, mais la structure est vétuste.

Ce nouveau projet est envisagé dans le quartier de la Saulaie, où un large projet de réaménagement urbain est en cours. Lyon Cap' a évoqué à de nombreuses reprises ce vaste projet de réaménagement de la Saulaie. A lire ci-dessous.

Au coeur du quartier de la Saulaie, du foncier est disponible pour un équipement sportif. Un dojo de judo avait été envisagé. Mais finalement, "on a abandonné ce projet", explique Clotilde Pouzergue, la maire d'Oullins.

Un centre nautique au coeur du quartier de la Saulaie

"On lance une étude de faisabilité pour un centre nautique", ajoute Clotilde Pouzergue. L'étude de faisabilité juridico-financière et de pré-programmation a été confiée à Mission H20 et C5P, des "spécialistes de la programmation d'infrastructures sportives accueillant du public", selon la mairie d'Oullins.

Le projet est de mutualiser le centre nautique avec la ville voisine de Pierre-Bénite. "On ne dispose pas actuellement d'une piscine sur Pierre-Bénite. Et c'est une vraie demande de la population", estime le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge.

Un tel équipement est estimé à environ 12M d'euros. Les deux communes espèrent aussi trouver des financements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole de Lyon, et/ou de l'Etat. "C'est ce type d'équipement que la Région aime soutenir", ajoute le maire LR de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, qui est aussi président de groupe de la majorité LR au conseil régional.

La pose de la première pierre espérée début 2025

Le terrain fait 5000 m2, il est situé à proximité du métro Gare d'Oullins (métro B). Le projet imaginé comprend "un bassin de 6 lignes d'eau (25 x 15 mètres), un bassin également ludique et peut-être un espace bien être", ajoute Clotilde Pouzergue.

Les villes d'Oullins et de Pierre-Bénite souhaitent prendre une décision à la fin de l'été 2022, après la fin de l'étude de faisabilité. Avec l'objectif, dans le scénario idéal, de la pose de la première pierre début 2025.

