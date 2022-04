De nouvelles chutes de neige sont annoncées dans la nuit du vendredi 1er ou samedi 2 avril dans la Métropole de Lyon. La Métropole déclenche son dispositif de viabilité hivernale sur le nord et l'ouest de l'agglomération.



"Comme la nuit précédente, des chutes de neige sont prévues cette nuit (dans la nuit du 1er au 2 avril) sur le nord et l’ouest de l’agglomération Lyonnaise, à partir de 250 mètres d’altitude. Sur le reste de l’agglomération, quelques giboulées de neige peuvent apparaitre, sans tenue au sol", explique la Métropole de Lyon dans un communiqué.

"Sur le Nord et l’Ouest de la Métropole (Mont Verdun, Mont d’Or, Ouest Lyonnais, hauteurs de Givors) les quantités de neiges seront modérées en début de nuit, puis plus soutenues dès 4h du matin, avec des quantités cumulées comprises entre 3 et 5 cm. Ces précipitations faibliront largement en matinée du samedi", poursuit la Métropole de Lyon.

"Les températures positives laisseront place à un net refroidissement nocturne. Un risque de tenue de la neige sur les routes n’étant pas exclu sur ces secteurs, de sorte que la Métropole de Lyon déclenche dès cet après-midi (vendredi 1er avril) son dispositif de viabilité hivernale", conclut la Métropole de Lyon.