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Pont de Condrieu
Crédit : département du Rhône

Après une opération "très technique", les travaux du pont de Condrieu se poursuivent

  • par Loane Carpano

    • La seconde poutre permettant de soutenir le tablier du pont de Condrieu (Rhône) devrait être installée dans les prochains jours.

    Les travaux se poursuivent sur le pont de Condrieu dans le Rhône. Récemment, une poutre d'une cinquantaine de mètres a été installée côté rive gauche de l'ouvrage. Préparée sur un quai en aval du pont, la poutre a été acheminée sur une barge spécialement conçue pour l'opération. Un bateau pousseur et une grue ont permis de l'aligner et de la soulever : "Une opération très technique et délicate jamais réalisée en France", indique la cheffe de projet.

    Dans les jours à venir, la même opération devrait être menée rive droite, pour installer la seconde poutre, qui permettra de soutenir le tablier du pont. Pendant cette nouvelle phase de travaux, le pont reste ouvert aux circulations modes doux.

    Pour rappel, les véhicules sont invités à emprunter les déviations en place.

    Pont de Condrieu
    Crédit : département du Rhône

    Lire aussi : Pont de Condrieu : le chantier entre dans sa phase la plus spectaculaire

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