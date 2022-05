C’est du 31 mai au 12 juin que se déroulera la 7e édition de la Biennale de Cirque. Cette année encore, la programmation réserve bien des surprises.

Acrobatie, jonglage, funambulisme, magie, trampoline... La programmation de cette édition 2022 se montre plus variée que jamais avec une cinquantaine de représentations prévue sur treize jours. Une chose est certaine, les visiteurs ne sauront plus où donner de la tête !

Ayant une forte influence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Biennale de Cirque n’a rien à envier aux plus grands. Considérée comme événement culturel du Pôle Métropolitain, elle est organisée, depuis maintenant sept ans, par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). Après deux ans de pause, due à la pandémie, l’évènement fait de nouveau son grand retour pour le plaisir de petits et grands.

Une programmation vertigineuse

Durant 10 jours, les représentations se succèderont sur l’ensemble du territoire. Spectacles classiques mais qui font toujours autant effet, les visiteurs pourront assister à de la voltige avec la compagnie Les P’tits Bras, à de la jongle avec la compagnie Émergente ou encore à du funambulisme avec la compagnie d’un ours.

Novateur, la Biennale propose également des représentations plus atypiques tel qu’un spectacle mêlant magicien et pianiste jazz, de l’acrobatie sur trampoline ou encore un spectacle constitué d’un musicien et de deux acrobates perchés à dix mètres de hauteur.

La Biennale de Cirque se terminera en beauté le week-end du 12 juin sur le site du Vellein, à Villefontaine. Artistes et spectateurs seront rassemblés pour un moment festif et convivial. Au programme : musique avec la Fanfare SopaLoca, animations en tout genre mais également food trucks aux saveurs culinaires d’ici et d’ailleurs ou encore chaises longues pour se prélasser. De quoi permettre aux enfants et aux parents de passer un agréable week-end de printemps.

Un accès et une participation commune

La Biennale de Cirque comporte une dimension territoriale forte en favorisant l’accès à tous. La majeure partie des spectacles sont en effet présentée tous les jours, gratuitement et en extérieur dans les vingts-deux communes de la CAPI.

Et, parce que l’art du cirque ne se limite pas seulement aux professionnels, la CAPI a permis à plusieurs écoles de la région de créer leur propre spectacle. Les visiteurs pourront donc profiter d’une large fresque interactive sur le thème du cirque réalisée par 4 classes des écoles élémentaires. Ils auront également la possibilité de se laisser entrainer par le son des percussions du conservatoire Hector Berlioz CAPI et de trois écoles de la région.

Les spectateurs pourront, eux aussi, directement tenté l’aventure en participant aux ateliers « Jonglage et Équilibre » proposés par l’École de Cirque du Nord-Isère.

>> Pour en savoir plus

https://levellein.capi-agglo.fr/spectacles/?saison=72