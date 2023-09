Marianne Feder est adjointe à la programmation de la Biennale de la danse de Lyon. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour présenter cet événement culturel XXL, avec notamment le défilé sur la Presqu'Île de Lyon ce dimanche 10 septembre, la plus grande parade chorégraphiée d'Europe avec plus de 4000 artistes.

Marianne Feder débute l'émission en donnant des détails sur le défilé entre les Terreaux et la place Bellecour du dimanche 10 septembre : "La Biennale commence le 9 septembre. Elle s'arrêtera à Lyon le 30 septembre et elle continuera en région jusqu'au 21 octobre. On ouvre ce week-end avec déjà deux temps forts : samedi, la création du ballet de l'Opéra de Lyon par le très grand artiste grec Christos Papadopoulos, et l'ouverture à Fagor-Brandt du club qui va nous suivre tout au long de la Biennale. Et puis surtout, il y a le défilé ce dimanche : 4 000 participants, 12 équipes artistiques. Et puis on espère plus de 200 000 spectateurs comme chaque édition.

Lire aussi : En avant-première : 20ème Biennale de la danse, une édition de haut vol !

C'est le grand retour dans la rue pour le défilé. C'est quand même la plus grande parade d'Europe. Et puis il y a ce très grand final où on offre un spectacle d'envergure Place Bellecour. C'est Rachid Ouramdane qui signe cette année. Ça s'appelle Les Traceurs. Il y a plus de 30 acrobates danseurs, guitaristes et aussi Nathan Paulin qui est un highliner de l'extrême et qui va traverser la Place Bellecour de bout en bout à des hauteurs inimaginables. Voilà et donc on espère au moins 15, 16 000 personnes." Pour mémoire, le thème du défilé est le lien entre l'art et le sport, pensé comme un clin d'œil aux Jeux Olympique de Paris 2024.

51 théâtres impliqués dans la Biennale de la danse

L'organisatrice de la Biennale de la danse poursuit en donnant le contenu de l'événement : "La Biennale c'est aussi un festival de création dans les théâtres. Il y aura 51 théâtres qui nous accueillent sur la métropole de Lyon. Avec voilà 48 spectacles, 21 créations. On est un festival de création avant tout. Donc c'est un très grand rendez-vous pour le milieu chorégraphique. On a plus de 1000 professionnels qui viennent sur les trois semaines pour voir des créations de Lyon.

Lire aussi : La ministre de la Culture attendue à Lyon pour la Biennale de la danse

Et puis, bien sûr, il y a tout l'aspect qu'on a monté avec le nouveau directeur parce que c'est quand même le grand marqueur de cette édition. C'est que c'est signé par notre nouveau directeur Tiago Guedes. Il y a aussi tout un aspect de la programmation qui se déploie aux usines Fagor-Brandt, dans le 7e arrondissement de Lyon. À la fois il va y avoir un club, le club Bingo, avec toute une programmation musicale avec des collectifs de lyonnais et de lyonnaises. Mais aussi des propositions artistiques pour des gens qui ne connaissent pas forcément la danse."

Les coups de coeur de Marianne Feder

Marianne Feder donne aussi son coup de coeur personnel : "Les immersions de Fagor-Brandt me tiennent beaucoup à cœur, d'autant qu'on les a co-construites avec les équipes artistiques. Et ça permet d'être spectateur-iste un petit peu différemment et de découvrir la danse de manière, peut-être, plus décomplexée. Mais aussi des cultures entières de danse, le ballroom, le voguing, et puis la danse hip hop." Elle ajoute aussi : "Il y aura bien sûr des performances, des extraits de spectacles, des battles, et un très grand ball voguing pendant 7 heures, des workshops, des conférences... (...) Et puis si je peux souligner quand même Phia Ménard aux Célestins. On l'a accueilli ce matin aux Célestins, il lui reste 2 semaines de résidence. Et donc c'est la première équipe qu'on accueille au travail. C'est un travail fort, engagé, puissant, et qui parle tellement du monde dans lequel on est. Et il faut vraiment découvrir cette grande grande artiste française." De quoi trouver chaussure à son pied pour toutes les envies.

Plus de détails dans la vidéo.Toute la programmation sur le site de la Biennale de la Danse.

Lire aussi : 4 000 participants attendus en septembre pour le défilé de la Biennale de la danse de Lyon

Restranscription textuelle et intégrale de l'entretien avec Marianne Feder

Lyon Capitale : Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on va parler de la Biennale de la danse et pour en parler nous recevons Marianne Feder qui est l'adjointe à la programmation de la Biennale de la danse. Bonjour Marianne Feder. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette édition ? Et ça se passe où et quand ?

Marianne Feder : Alors c'est très rapide puisque la Biennale commence le 9 septembre. Elle s'arrêtera à Lyon le 30 septembre et ça continuera en région jusqu'au 21 octobre. On ouvre ce week-end avec déjà deux temps forts. Samedi, la création du ballet de l'Opéra de Lyon par le très très grand artiste grec Christos Papadopoulos et l'ouverture à Fagor du club qui va nous suivre tout au long de la Biennale. Ça c'est pour que tout le monde danse, pas seulement les artistes. Et puis surtout, il y a le défilé ce dimanche. Et donc cette grande parade que les Lyonnais et les Lyonnaises connaissent bien. 4 000 participants, 12 groupes de l'ensemble de la région, dirigés par 12 équipes artistiques. Et puis on espère plus de 200 000 spectateurs comme chaque édition parce que là c'est le grand retour dans la rue du défilé, entre les Terreaux et la Place Bellecour. C'est quand même la plus grande parade d'Europe. Et puis ce très grand final où là on offre un spectacle d'envergure Place Bellecour. C'est Rachid Ouramdane qui signera cette année. Ça s'appelle Les Traceurs. Il y a plus de 30 acrobates danseurs, guitaristes et Nathan Paulin qui est un highliner de l'extrême et qui va traverser la Place Bellecour de bout en bout à des hauteurs inimaginables. Voilà et donc on espère au moins 15, 16 000 personnes.

Lyon Capitale : C'est un événement familial ?

Marianne Feder : Oui, tout à fait. Pour les petits et grands il n'y a pas d'âge limite. Il y a des petites surprises participatives et autres, ça sera très convivial.

Lyon Capitale : Alors puisqu'on parle du défilé, on va rester sur le défilé. Il y a une thématique, c'est le lien entre arts et sport.

Marianne Feder : Voilà, c'est le petit clin d'œil au JO. Donc c'est un événement qui est labellisé Olympiade culturelle dans le cadre des JO 2024. Et donc effectivement la commande a été, à tous les artistes qui mènent un défilé, de se concentrer, d'inventer, de réfléchir sur cette thématique "arts et sport". On a découvert que beaucoup de nos artistes travaillaient ou avaient un passé de sportif. Et donc ça les a beaucoup inspirés pour imaginer ces parades.

Lyon Capitale : Alors j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail. Quelle a été votre ligne directrice au niveau de la programmation ? Comment est-ce que vous avez assuré une cohérence ? Quelle est la couleur en fait de cette édition ?

Marianne Feder : Alors il faut savoir que la Biennale, c'est plusieurs niveaux de programmation. Alors déjà il y a le défilé qui est une grosse partie de la Biennale de la danse où on est vraiment sur de la pratique amateur. Donc avec ces 4000 danseurs et danseuses amateurs, amatrices qui travaillent déjà depuis plus d'un an pour travailler ce grand grand spectacle populaire dans l'espace public. Et la Biennale c'est aussi un festival de création dans les théâtres. Donc là il y a 51 théâtres qui nous accueillent sur Lyon métropole. Avec voilà 48 spectacles, 21 créations. On est un festival de création avant tout. Donc c'est un très très grand rendez-vous pour le milieu chorégraphique. On a plus de 1000 professionnels qui viennent sur les trois semaines pour voir des créations qui se créent à Lyon. Et puis bien sûr il y a tout l'aspect qu'on a monté là avec le nouveau directeur parce que c'est quand même le grand marqueur de cette édition. C'est que c'est signé par notre nouveau directeur Tiago Guedes. Il y a tout un aspect de la programmation qui se déploie aux usines Fagor-Brandt, dans le 7e donc, et qui est donc une programmation. À la fois il va y avoir un club, le club Bingo, avec toute une programmation musicale avec des collectifs de lyonnais et de lyonnaises. Mais aussi des propositions artistiques pour des gens qui ne connaissent pas forcément la danse. Des propositions beaucoup plus libres. Donc moins le cadre du type "un spectacle, une heure, je prends mon billet". On a deux très grandes immersions par exemple qu'on a pu inventer en termes de programmation. Des immersions qui durent 15 heures. On peut venir le samedi 16 et le samedi 30 septembre.

Lyon Capitale : C'est pour tout le monde ? On n'est pas obligé d'être un spécialiste de la danse ou d'avoir une initiation particulière ?

Marianne Feder : Non pas du tout. C'est vraiment pour tout le monde. Alors déjà la danse c'est tellement multiple, de la danse hip hop à la danse néoclassique en passant par diverses esthétiques bien sûr contemporaines et autres. Les artistes viennent de 14 pays. Donc il y a une diversité bien sûr de vues, de visions, de rapports au corps très très différentes. Et puis par rapport à tout ce que nous apportent les artistes, et c'est le cas pour les immersions à Fagor, où les artistes sortent des salles de spectacles et nous proposent donc des déambulations. Et là les immersions, il y aura une immersion sur la culture Ballroom, voguing, et une autre immersion sur la culture hip hop. Donc il y aura bien bien sûr des performances, donc des extraits de spectacles, des battles, et un très grand ball voguing pendant 7 heures, des workshops, des conférences, voilà donc de quoi participer.

Lyon Capitale : Et en plus c'est la dernière édition aussi à Fagor, donc c'est vraiment un lieu important à visiter pour tout le monde. On arrive presque à la fin de l'émission, j'ai une dernière question en deux mots. Est-ce que vous avez un spectacle vous que vous recommandez à titre personnel, qui vous a marqué, vous voulez mettre en avant particulièrement ?

Marianne Feder : Alors vous l'aurez compris les immersions me tiennent beaucoup à cœur, d'autant qu'on les a co-construites avec les équipes artistiques. Et ça permet d'être spectateur-iste un petit peu différemment et de découvrir la danse de manière peut-être plus décomplexée. En tout cas pas que la danse, des cultures entières de danse, le ballroom et puis la danse hip hop. Et puis si je peux souligner quand même Phia Menard aux Célestins. On l'a accueilli ce matin aux Célestins, il lui reste 2 semaines de résidence. Et donc c'est la première équipe qu'on accueille au travail. C'est un travail fort, engagé, puissant, et qui parle tellement du monde dans laquelle on est. Et il faut vraiment découvrir cette grande grande artiste française.

Lyon Capitale : Très bien, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau Marianne Federer pour nous parler de la Biennale de la danse. Quant à vous je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails et la programmation complète sur le site lyoncapital.fr. A très bientôt.