Dans le cadre d'une étude en neuroscience, le centre hospitalier du Vinatier recherche des volontaires âgés de 18 à 65 ans, jouant régulièrement à des jeux d'argent.

Vous avez entre 18 et 65 ans et vous jouez régulièrement à des jeux d'argent ? Vous pourriez être le patient parfait pour une étude menée par l'équipe de recherche du centre du Vinatier et du centre d'imagerie du vivant de Bron.

Dans le cadre d'une étude en neuroscience, les deux centres recherchent des volontaires pour comprendre le fonctionnement du cerveau lorsqu'il prend des décisions. Pour cela, les volontaires retenus devront participer à une visite d'inclusion (questionnaire et entretien), participer à des questionnaires en ligne de dix minutes par jour pendant trois semaines, et réaliser un examen IRM.

Toute personne souhaitant se porter volontaire doit être âgée de 18 à 65 ans, jouer régulièrement à des jeux d'argent, être affiliée au régime français de sécurité sociale, parler et lire couramment la langue française.

Une indemnisation de 170 euros et des bonus en fonction des gains seront attribués aux participants.

