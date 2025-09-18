Les HCL lancent REVA-Lyon, un registre de volontaires pour la recherche vaccinale

Les Hospices Civils de Lyon créent un registre dédié aux essais cliniques sur les vaccins.

Les Hospices civils de Lyon lancent un registre dédié à la recherche vaccinale. REVA-Lyon pour "REcherche VAccinale Lyon" doit permettre de "faciliter l'accès à des populations spécifiques, comme, par exemple, les personnes suivies pour des maladies chroniques". Le dispositif répond à trois objectifs : optimiser le recrutement, améliorer la faisabilité des études et renforcer l'attractivité des HCL auprès des promoteurs.

Le registre est géré par le Bureau de Recrutement des Volontaires à l'hôpital de la Croix-Rousse et dessert trois pôles de recherche clinique : le Centre de Recherche Clinique du Groupement Hospitalier Nord, l'Unité de Recherche Clinique en Immunologie du Sud et le Centre d'Investigation Clinique.

L'inscription s'effectue en ligne via le portail myHCL après lecture d'une notice d'information et signature d'un consentement électronique. Les volontaires éligibles seront contactés uniquement lors du lancement d'essais correspondant à leur profil. Les données sont hébergées sur les serveurs sécurisés des HCL, conservées cinq ans et accessibles aux seules équipes habilitées. Les volontaires peuvent se désinscrire à tout moment avec suppression complète de leurs informations.