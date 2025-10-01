L'événement Bio-Europe Spring se tiendra à Lyon en 2027

En mars 2027, Eurexpo Lyon accueillera Bio-Europe Spring, la plus importante conférence de partenariats et convention d'affaire internationale dédiée aux biotechnologies d'Europe.

Le rendez-vous des acteurs de la biotechnologie et pharmaceutique Bio-Europe Spring se tiendra à Eurexpo Lyon en mars 2027. C'est seulement la deuxième fois qu'une ville française est sélectionnée pour accueillir l'événement après Paris en 2015

Organisé chaque année dans une métropole différente, l'événement se positionne comme la plus importante conférence de partenariats et convention d'affaire internationale dédiée aux biotechnologies en Europe.

Organisé pour la première fois dans la région, le rendez-vous devrait permettre de mettre en visibilité les talents, expertises et projets du territoire. Il donnera également accès à une plateforme de mise en relation, permettant de développer des partenariats scientifiques ou commerciaux.

