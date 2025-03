Près de Lyon, la Clinique du Val d’Ouest récompensée par la Haute autorité de santé 

La Clinique du Val d’Ouest à Ecully a obtenu la plus haute mention "Haute qualité des soins" de la certification de la Haute autorité de santé.

Située à Ecully, près de Lyon, la Clinique du Val d’Ouest a récemment obtenu la plus haute mention "Haute qualité des soins" de la certification de la Haute autorité de santé avec un score de 98,9 %. "L’objectif de la certification est d'évaluer les prestations et les soins délivrés aux patients ainsi que la qualité et la sécurité de la prise en charge médicale mise en œuvre", précise la clinique dans un communiqué. Sa certification a été obtenue après cinq jours d’études des parcours et des filières de soins par les experts-visiteurs de la Haute autorité de Santé en octobre dernier.

Cette évaluation, menée tous les quatre à six ans, a d’abord pour objectif de "porter une appréciation indépendante de la qualité des soins des hôpitaux et cliniques en France." Les résultats sont répartis en trois catégories. Dans un premier temps, pour le patient : la Clinique du Val d’Ouest a obtenu un score de 100 %. Ensuite, l’étude s’intéresse aux équipes de soins : la clinique obtient un score de 99 %. Et enfin, l’établissement reçoit un score de 98 % pour sa gouvernance.

"Nous sommes fiers de ce résultat qui vient confirmer notre volonté permanente d'être à la hauteur des attentes de nos usagers et les valeurs portées par notre clinique : humanité et bientraitance, engagement et culture de la qualité", s’est félicitée Catherine Schütterlé, directrice de la Clinique du Val d’Ouest.

Lire aussi : Lyon : une intelligence artificielle dans les centres de mammographie