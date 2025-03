80 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes se rendront au Salon du Bourget 2025 

Lors du Paris Air Show - Bourget 2025, du 16 au 22 juin prochains, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 80 entreprises du territoire rendront à Paris.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut "réaffirmer son soutien à la filière aéronautique et spatiale." À l’occasion du 55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace, le Salon du Bourget, du 16 au 22 juin prochains, la collectivité prendra la direction de la capitale accompagnée de 80 entreprises du territoire. Cet événement, qui réunit 2 500 exploitants issus de 48 pays et attire environ 300 000 spectateurs, sera "le lieu privilégié des rencontres et des opportunités de l’industrie aérospatiale mondiale", indique la Région dans un communiqué.

"La Région Auvergne-Rhône-Alpes confirme sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du développement aéronautique et spatial"

Représentant 7 % des emplois industriels en France et un chiffre de 62 milliards d’euros, le secteur de l’aéronautique est un acteur clé du pays. Dans la région, cela se traduit par la présence d’industriels comme Dassault, Safran, Thales ou Duqueine, "mais aussi un riche tissu de PME et d'ETI qui contribuent à son dynamisme et à son innovation", précise toujours la collectivité.

Toujours dans son communiqué, la Région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle également son engagement auprès du secteur. "Pack Relocalisation" pour favoriser l’investissement sur le territoire, financement du Cluster Space, soutien au campus aéronautique, "la Région Auvergne-Rhône-Alpes confirme sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du développement aéronautique et spatial en France et en Europe." Et de conclure : "La participation massive des entreprises régionales au Salon du Bourget 2025 illustre leur dynamisme et leur capacité à innover pour répondre aux enjeux technologiques et environnementaux du secteur."

