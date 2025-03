"La dissolution est tout sauf une bonne idée" : depuis Lyon, les Bad Gones interpellent Bruno Retailleau 

Le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones 1987 a, dans une lettre ouverte, interpellé le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, quant à sa volonté de dissoudre plusieurs groupes de supporters.

"La dissolution des associations de supporters est tout sauf une bonne idée", lance le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones 1987 dans une lettre ouverte à l’attention du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau. Cette prise de parole fait suite à l’annonce du ministre de vouloir dissoudre plusieurs groupes de supporters de club de Ligue 1 et Ligue 2. Cela concernerait les Magic Fans et les Green Angels (AS-Saint-Étienne), la Légion X (Paris FC), la Brigade Loire (FC Nantes), ainsi que les Offenders (RC Strasbourg).

"Que deviendront les tribunes françaises ?"

Dans leur communiqué publié samedi 22 mars, les Bad Gones rappellent que les groupes de supporters sont "pour l’immense majorité" et "avant tout une association composée de bénévoles." Des bénévoles qui s’investissent lors de chaque match et une vie associative transmettant "également de nobles valeurs de solidarité, d’amitié et de don de soi", poursuivent-ils. Ils ajoutent : "Vous vous plaignez de débordements ponctuels, mais lorsque trop souvent une manifestation dégénère en pillages et agressions des forces de l’ordre, nous ne vous entendons pas réclamer la dissolution des associations ou syndicats ayant appelé à manifester."

Les Bad Gones estiment par ailleurs que les groupes de supporters subissent des "conséquences collectives prises sans discernement" bafouant "les libertés individuelles, exemple unique dans notre société", écrivent-ils. Plus véhéments encore, ils jugent que "le football n’est pas malade de ses supporters, il l’est de ses instances et de ce climat malsain fait de copinage et de magouilles, de cette gestion catastrophique de la LFP et de sa soumission à un pays étranger pour quelques billets." Rappelant dans le même temps la "calamité" que fut l’organisation de la Finale de lac Ligues des Champions en 2022, une "honte pour notre pays", tancent-ils.

"Ne serait-il pas le moment de prendre le sujet à bras-le-corps, d’accepter de se mettre autour d’une table, afin de comprendre quels sont les réels enjeux, et ce, avec les interlocuteurs concernés ?", lancent les Bad Gones au ministre de l’Intérieur. "Il y a des enseignements à tirer sur ce qui fonctionne chez nos voisins", ajoutent-ils. La dissolution de ces groupes de supporters signifierait "ferme un dialogue que les instances ont déjà du mal à ouvrir, et c’est peut-être satisfaire ceux qui ont une vision travestie du sujet à travers un prisme médiatique partisan, ignorant tout de cette culture", concluent les Bad Gones.

