Un appartement communal loué à prix bas à la fille d'un adjoint de la Mulatière, l'opposition réagit

Alors que le conseil municipal de la Mulatière avait voté la location d'un appartement communal, le prix bas et le choix de la propriétaire font débat du côté de l'opposition.

Une histoire de location fait débat à la Mulatière. Alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver un logement dans la Métropole de Lyon, les élus de la Mulatière avait voté la location d'un appartement communal. Situé sur le chemin de la Bastéro et construit sur 55m2, ce dernier semblait avoir trouvé une locataire. Mais le coût du loyer et la locataire en question n'ont pas manqué de faire réagir l'opposition.

Premier problème mis en cause, le loyer mensuel établi à 527 euros, jugé beaucoup trop bas par rapport au marché actuel. Second, le choix de la locataire, n'étant d'autre que la fille du 1er adjoint à la maire en charge des Finances et du Patrimoine communal Arnold Strub. Une situation faisant écho au choix de l'ancienne locataire de l'appartement : la soeur du 1er adjoint.

Selon LyonMag, Arnold Strub aurait précisé qu'il s'agissait d'un "simple dépannage pour quelques mois". Il aurait également souligné que l'appartement était vacant depuis plusieurs mois. Si suite à cette affaire, le conseillier municipal Maxime Bost a demandé la mise en place de commissions d'attribution des logements communaux, l'idée a finalement été rejetée par la maire de la Mulatière Véronique Deschamps.

