Anne-Sophie Peter devient directrice des affaires publiques.

Apicil nomme Anne-Sophie Peter à la direction des Affaires Publiques

  • par La rédaction

    • Le groupe lyonnais de protection sociale APICIL a nommé Anne-Sophie Peter au poste de Directrice des Affaires Publiques depuis le 1er octobre.

    À 38 ans, Anne-Sophie Peter dispose d'un parcours hybride entre secteur privé et public. Elle a passé une dizaine d'années dans le conseil (Algoé Consultants, Wavestone, Deloitte), accompagnant les transformations stratégiques d'acteurs publics, de la santé et du logement.

    Passée par la Métropole de Lyon

    Elle a ensuite rejoint la Métropole de Lyon, où elle a d'abord travaillé au renforcement des relations entre le territoire et les entreprises, avant de piloter le service dédié à la transformation écologique des entreprises.

    Diplômée d'un Master en psychologie de l'École de Psychologues Praticiens et d'un Mastère spécialisé en conseil en organisation de l'emlyon business school, elle sera chargée de piloter la stratégie d'affaires publiques du groupe et d'accroître sa visibilité auprès des décideurs publics, privés et paritaires.

    "Dans un contexte où les enjeux de protection sociale, de santé et d'inclusion sont plus que jamais cruciaux, je m'attacherai à renforcer notre dialogue avec les institutions et les acteurs de terrain", déclare Anne-Sophie Peter dans un communiqué de presse.

    Philippe Barret, Directeur Général du Groupe APICIL, salue "sa connaissance des enjeux stratégiques des entreprises, son expérience des relations institutionnelles et son engagement en faveur de l'intérêt général".

