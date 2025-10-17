Lyon : un livreur de drogue arrêté après avoir téléphoné au volant

Repéré par la BAC alors qu’il conduisait téléphone à la main, un trentenaire du 9e arrondissement e Lyon a été interpellé avec plusieurs drogues et 1 200 euros en liquide.

Lundi 13 octobre vers 19 h 30, les policiers de la BAC ont contrôlé un automobiliste qui circulait montée des Esses (Lyon 4e), téléphone en main, selon nos confrères du Progrès. Visiblement nerveux, l’homme de 35 ans, déjà bien connu des services de police, a rapidement trahi son activité illégale.

Une palpation de sécurité a permis de découvrir dans son entrejambe 20 cachets d’ecstasy, 9 g de résine de cannabis et 11 g de cocaïne, dissimulés pour des livraisons. Les policiers ont également saisi 1 200 euros en espèces.

Malgré ses déclarations affirmant qu’il "livrait pour la première fois", l’analyse de son téléphone a montré qu’il exerçait depuis au moins un mois via les réseaux sociaux. Il a été présenté au parquet pour comparution immédiate.