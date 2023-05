Près de Lyon : grosse saisie de stupéfiants près d'un parc

Mercredi 26 avril, un individu a été interpellé avec une grande quantité de stupéfiants par un équipage de police à près de Lyon, dans le secteur du Parc Chambovet.

Près de Lyon, dans le secteur du Parc Chambovet, un équipage de police était en patrouille mercredi 26 avril. Les agents ont remarqué un individu suspect qui fouillait dans le coffre d'une voiture déjà repérée sur plusieurs points de deal à Vaulx-en-Velin. Contrôlé alors qu'il s'éloignait du véhicule, l'individu de 24 ans était en possession de cannabis, de cocaïne et de 380 euros en liquide.

La voiture en question a, par la suite, été perquisitionnée. À l'intérieur, les policiers trouvaient 50 grammes de cocaïne, 3 grammes et plus d'un kilo de cannabis. Lors de son audition, le mis en cause, défavorablement connu des services de police reconnaissait partiellement les faits. Vendredi 28 avril, il était présenté devant le parquet en comparution immédiate et écroué avec une comparution à délai différé.