Une brasserie du 3e arrondissement de Lyon est contrainte de fermer ses portes pendant trois mois pour avoir entravé le Code du travail.

La brasserie La Folle Horloge, située rue David, dans le 3e arrondissement de Lyon, est visée par une fermeture administrative depuis ce lundi 17 février. Comme relevé par nos confrères du Progrès, la préfecture du Rhône a pris la décision de fermer l'établissement pour une durée de trois mois.

La Folle Horloge était déjà dans le viseur, puisqu'en août et septembre derniers, du travail dissimulé et l'emploi de cinq personnes non déclarés ont été constaté lors de contrôles. Dans son arrêté, la préfecture note des "récidives" et fait état de premiers rappels à la loi datés de 2020.

L'un des employés de la brasserie, qui n'avait ni contrat de travail ni bulletin de paie, "a reçu des vêtements et repas" comme rémunération, ajoute l'arrêté préfectoral. Enfin, autre entrave à la loi, les paiements d'un salarié n'ont pas été déclarés.

