"Il faut sortir du paradigme du cimetière à la française". C'est en tout cas l'objectif annoncé par la Ville de Lyon et son adjoint Laurent Bossetti, chargé de la politique funéraire, vendredi 16 mai, au moment de présenter le projet de renaturation du cimetière de la Guillotière. Plus grand lieu de recueillement et de mémoire à Lyon, grand de 22 hectares, le cimetière lyonnais connaîtra jusqu'au premier trimestre 2026 plusieurs phases de travaux pour un coût total de 900 000 euros.

Ses deux parties seront concernées : la plus ancienne, dans le 8e arrondissement, mais aussi la nouvelle, dans le 7e arrondissement. Deux nouvelles entrées seront ainsi créées pour faciliter l'accès. La première dans l'ancien cimetière, au nord, au niveau du square du repos. La seconde, dans le cimetière nouveau, du côté des rues Audibert et Lavirotte. Dans les deux cimetières, des ouvertures dans les murs grâce à l'installation de grilles, notamment à hauteur de la rue de l'Épargne, sont aussi prévues.

Végétalisater le cimetière

Les allées du cimetière de la Guillotière sont entretenus par une dizaine d'agents. (@NB)

Au-delà de l'accessibilité, ce projet s'inscrit principalement dans une démarche de végétalisation pour "avoir un recueillement le plus aisé", justifie Gautier Chapuis, adjoint délégué à la végétalisation et à la biodiversité. "Il faut réduire en priorité l'effet d'ilots de chaleur que l'on connaît dans les cimetières, car venir se recueillir sous plus de 40 degrés, ce n'est pas supportable", poursuit l'élu.

Une quarantaine d'arbres seront ainsi ajoutés au cimetière lors de la prochaine saison de plantation, à l'hiver 2025-26, en veillant particulièrement à leur disposition homogène pour "apporter des ombrages partout et pas uniquement sur les allées", souligne Gautier Chapuis. Ces mêmes allées, principalement les secondaires, seront quant à elles végétalisées et désinperméabilisées.

De la végétalisation en interstices sera également installée au pied des tombes, ainsi qu'au pied des murs cloisonnant le cimetière. Aussi, en 2023, les cimetière de la Guillotière ont été labellisés refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux).

Un carré naturel pour accueillir 140 défunts

L'ancien élu insoumis a par ailleurs présenté le projet de carré naturel, qui devrait voir le jour dans l'ancien cimetière à l'automne prochain selon le calendrier prévisionnel. Cette parcelle végétalisée, dont l'aménagement n'a que vaguement débutée, accueillera jusqu'à 140 défunts. Les caveaux, pierres tombales ou soins au formol ne seront pas permis : seuls des cercueils en bois non traité et des vernis certifiés sans solvant seront exigés dans cet espace.

Le carré naturel se situera derrière cette lignée. (@NB)

La Ville de Lyon s'inspire notamment des communes de Niort, Ivry-sur-Seine et Périgueux, où le carré naturel a été expérimenté. "C'est une expérimentation et l'idée, c'est de pouvoir développer ce système dans d'autres cimetières de Lyon ou d'autres endroits du cimetière de la Guillotière", se projette Laurent Bosetti.

Et reprend : "Le cimetière naturel, c'est aussi le parti d'avoir plus de respiration, plus de nature". Ce projet de renaturation, tout comme celui du carré naturel, ne permettront donc pas un gain de places dans le cimetière lyonnais. Et ce, alors que les emplacements manqueront bientôt dans les cimetières de Lyon. Opportunité saisie par Laurent Bosetti pour glisser l'hypothèse (rangée dans les cartons pour l'heure) d'un troisième cimetière métropolitain.

Le printemps des cimetières samedi 17 et dimanche 18 mai

Événement national, le printemps des cimetières est aussi organisé à Lyon au cours du week-end dans les quatre cimetières de la Ville : Lovasse, Croix-Rousse, Guillotière et Saint-Rambert. Des visites guidées pour découvrir leur biodiversité sont notamment organisées. Tout la programmation ici.

