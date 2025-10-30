A compter du 29 novembre, les amateurs de sports de glisse pourront commencer à dévaler les pistes de la région. Lyon Capitale fait le point sur les dates d'ouverture des stations haut-savoyardes et iséroises.

Tic tac, tic tac, l'hiver approche et les stations commencent à se préparer pour la saison de ski 2025-2026. Si les premiers flocons ont fait leur apparition et que les hauts sommets deviennent de plus en plus blancs, il faudra attendre un peu pour dévaler les pistes de la région. Si les conditions le permettent, les premières stations accueilleront les skieurs dès le samedi 29 novembre en Isère. Pour skier ou surfer en Haute-Savoie, il faudra attendre le 5 décembre. Lyon Capitale fait le point sur les ouvertures de stations à venir en Isère et en Haute-Savoie.

Haute-Savoie

Chamonix : vendredi 5 décembre

Montriond : samedi 6 décembre

Avoriaz : samedi 13 décembre

Châtel : samedi 13 décembre

Flaine : samedi 13 décembre

Le Semnoz : samedi 13 décembre

Les Gets : samedi 13 décembre

La Clusaz : samedi 13 décembre

Les Contamines Montjoie : samedi 13 décembre

Le Grand-Bornand : samedi 13 décembre

Saint-Gervais-les-Bains : samedi 13 décembre

Megève : samedi 13 décembre

Isère

Les 2 Alpes : samedi 29 novembre

Alpe d'Huez : samedi 6 décembre

Chamrousse : samedi 6 décembre

Vaujany : samedi 6 décembre

Col de Porte : samedi 13 décembre

Auris en Oisans : samedi 13 décembre

Villard de Lans : samedi 13 décembre

Lans en Vercors : samedi 13 décembre

Villard Reculas : samedi 13 décembre

Corrençon en Vercors : samedi 13 décembre

Les autres stations ouvriront quant à elles petit à petit jusqu'à janvier.

