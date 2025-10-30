A compter du 29 novembre, les amateurs de sports de glisse pourront commencer à dévaler les pistes de la région. Lyon Capitale fait le point sur les dates d'ouverture des stations haut-savoyardes et iséroises.
Tic tac, tic tac, l'hiver approche et les stations commencent à se préparer pour la saison de ski 2025-2026. Si les premiers flocons ont fait leur apparition et que les hauts sommets deviennent de plus en plus blancs, il faudra attendre un peu pour dévaler les pistes de la région. Si les conditions le permettent, les premières stations accueilleront les skieurs dès le samedi 29 novembre en Isère. Pour skier ou surfer en Haute-Savoie, il faudra attendre le 5 décembre. Lyon Capitale fait le point sur les ouvertures de stations à venir en Isère et en Haute-Savoie.
Haute-Savoie
- Chamonix : vendredi 5 décembre
- Montriond : samedi 6 décembre
- Avoriaz : samedi 13 décembre
- Châtel : samedi 13 décembre
- Flaine : samedi 13 décembre
- Le Semnoz : samedi 13 décembre
- Les Gets : samedi 13 décembre
- La Clusaz : samedi 13 décembre
- Les Contamines Montjoie : samedi 13 décembre
- Le Grand-Bornand : samedi 13 décembre
- Saint-Gervais-les-Bains : samedi 13 décembre
- Megève : samedi 13 décembre
Isère
- Les 2 Alpes : samedi 29 novembre
- Alpe d'Huez : samedi 6 décembre
- Chamrousse : samedi 6 décembre
- Vaujany : samedi 6 décembre
- Col de Porte : samedi 13 décembre
- Auris en Oisans : samedi 13 décembre
- Villard de Lans : samedi 13 décembre
- Lans en Vercors : samedi 13 décembre
- Villard Reculas : samedi 13 décembre
- Corrençon en Vercors : samedi 13 décembre
Les autres stations ouvriront quant à elles petit à petit jusqu'à janvier.
