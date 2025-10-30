Actualité
© Matthieu Vitré

Auvergne-Rhône-Alpes : quand ouvriront les stations de ski de la région ?

  • par Loane Carpano

    • A compter du 29 novembre, les amateurs de sports de glisse pourront commencer à dévaler les pistes de la région. Lyon Capitale fait le point sur les dates d'ouverture des stations haut-savoyardes et iséroises.

    Tic tac, tic tac, l'hiver approche et les stations commencent à se préparer pour la saison de ski 2025-2026. Si les premiers flocons ont fait leur apparition et que les hauts sommets deviennent de plus en plus blancs, il faudra attendre un peu pour dévaler les pistes de la région. Si les conditions le permettent, les premières stations accueilleront les skieurs dès le samedi 29 novembre en Isère. Pour skier ou surfer en Haute-Savoie, il faudra attendre le 5 décembre. Lyon Capitale fait le point sur les ouvertures de stations à venir en Isère et en Haute-Savoie.

    Haute-Savoie

    • Chamonix : vendredi 5 décembre
    • Montriond : samedi 6 décembre
    • Avoriaz : samedi 13 décembre
    • Châtel : samedi 13 décembre
    • Flaine : samedi 13 décembre
    • Le Semnoz : samedi 13 décembre
    • Les Gets : samedi 13 décembre
    • La Clusaz : samedi 13 décembre
    • Les Contamines Montjoie : samedi 13 décembre
    • Le Grand-Bornand : samedi 13 décembre
    • Saint-Gervais-les-Bains : samedi 13 décembre
    • Megève : samedi 13 décembre

    Isère

    • Les 2 Alpes : samedi 29 novembre
    • Alpe d'Huez : samedi 6 décembre
    • Chamrousse : samedi 6 décembre
    • Vaujany : samedi 6 décembre
    • Col de Porte : samedi 13 décembre
    • Auris en Oisans : samedi 13 décembre
    • Villard de Lans : samedi 13 décembre
    • Lans en Vercors : samedi 13 décembre
    • Villard Reculas : samedi 13 décembre
    • Corrençon en Vercors : samedi 13 décembre

    Les autres stations ouvriront quant à elles petit à petit jusqu'à janvier.

    Lire aussi :

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué à l'arme de guerre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué à l'arme de guerre 15:13
    Auvergne-Rhône-Alpes : quand ouvriront les stations de ski de la région ? 15:06
    Saône-et-Loire : circulation perturbée sur la RN70 après un affaissement de la chaussée 14:31
    Jeux pour tous et toutes à Gerland olympiades
    "Jeux sous toutes les formes" : des Olympiades sportives ouvertes à tous les Lyonnais 13:52
    police lyon faits divers
    Incendie mortel à Lyon : un acte prémédité ? Un homme mis en examen pour assassinat 13:38
    d'heure en heure
    Quelles personnalités rejoindront finalement la Fresque des Lyonnais ? 13:10
    Le salon des vins des vignerons indépendants revient à Lyon 12:39
    Ça sent le roussi entre pâtés-croûte 12:23
    marie charlotte garin PFAS
    Le consentement bientôt inscrit dans la définition pénale du viol : "Une victoire historique" salue Garin 11:56
    gendarmerie
    Drôme : deux personnes portées disparues après la crue d'une rivière 11:22
    Saône-et-Loire : deux ministres en visite à Allériot ce vendredi 10:51
    Lyon : le métro B ne circulera pas ce dimanche 2 novembre 10:10
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    À la Métropole de Lyon aussi, les Écologistes en difficulté selon ce nouveau sondage 09:25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut