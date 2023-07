Premier pic de chaleur à Lyon ce week-end, 37°c attendus

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Dans le Rhône, on parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. Photos © Antoine Merlet

Ce premier week-end de vacances devrait être marqué par le retour de la canicule avec des pics de chaleur atteignant les 37°c à Lyon.

Un premier pic de chaleur est attendu à Lyon pour ce premier week-end de vacances scolaires d'été. Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 37°c, avec des ressentis pouvant atteindre les 40°c entre Rhône et Saône. Les premières grosses chaleurs débuteront dès ce vendredi, avec un pic à 33°c. Le mercure ne descendra pas du week-end et devrait atteindre 35°c samedi 8 juillet et 37°c ce dimanche. Même si les températures élevées ne persisteront pas la semaine suivante, le Rhône sera sujet à un "risque de canicule ce week-end", alerte le météorologue lyonnais Romain Weber.

Une période de forte à très forte #chaleur débutera #vendredi. Elle sera peu durable à l'ouest (1-2 jours) mais un peu plus à l'est (3-4 jours). Un risque de dépassement des seuils de #canicule existe pour les départements du sud de la vallée du Rhône, ainsi que sur #Lyon. 🌡⚠☀ pic.twitter.com/f6kkwHcH8y — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 5, 2023

Les conseils à adopter en cas de canicule

En cas de canicule, le gouvernement a dressé une liste exhaustive des bons réflexes à adopter et des signaux d'alerte.

Lire aussi : Surmortalité liée à la canicule : Auvergne-Rhône-Alpes fortement touchée

L'exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l'organisme. Plusieurs signes physiques ne trompent pas : crampes, fatigue, maux de tête, fièvre élevée, vertiges, nausées, voire propos incohérents.

En cas de canicule, le gouvernement préconise de boire de l'eau régulièrement, d'éviter les efforts physiques ou de réduire sa consommation d'alcool.

Des îlots de fraîcheur à Lyon et dans la Métropole

Avec ce premier épisode de canicule, les Lyonnais pourront profiter d'endroits frais, à l'abri du soleil et de la chaleur. La Ville de Lyon a créé une carte interactive sur les lieux et parcours frais par arrondissement. Si vous êtes de passage en ville il est conseillé de rejoindre les recoins à l'ombre et végétalisés pour avoir de la fraîcheur, à savoir les parcs lyonnais, le parc de la Tête d'Or, le parc Sergent Blandan, le jardin des plantes, le parc des Berges du Rhône, le parc de la Cerisaie, ou encore le parc de Gerland.

Carte des parcours et lieux frais de la Ville de Lyon

Une carte similaire avait également été éditée en 2022 par la Métropole de Lyon, lors des fortes chaleurs qui avaient étouffé l'agglomération au mois de juin. La collectivité a compilé ses 1219 parcs et jardins publics, ses points d’eau potable et les lieux frais en intérieur ou en extérieur. La carte est disponible sur la plateforme toodego, l’outil participatif de la métropole de Lyon. Les sites sont classés par typologie de lieux : piscine, fontaines, points d’eau, parcs, équipements publics climatisés ou frais et les rares plages surveillées de la métropole au parc de Miribel-Jonage.

Lire aussi :