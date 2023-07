Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune "pic de chaleur"

Météo France a placé l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et le Rhône vigilance jaune dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juillet, avec des chaleurs attendues à plus de 37°C à Lyon.

Il va faire chaud ce week-end à Lyon et dans le Rhône, avec notamment 37°C prévus pour la journée de dimanche dans la capitale des Gaules. Météo-France place le Rhône en vigilance jaune aux fortes chaleurs dès cette nuit et jusqu'à mardi 11 juillet.

L'Ain, de l'Ardèche, la Drôme et l'Isère sont également placés en vigilance jaune à partir du 8 juillet, de 00h à minuit.

"L'effet de la chaleur sur l'organisme peut être rapide et survient dès les premières augmentations de températures, à compter du premier niveau de vigilance météorologique", précise l'Agence régionale de santé.

"Si vous avez des crampes, des maux de tête, des nausées ou une fatigue inhabituelle, mettez-vous dans un lieu frais, buvez, arrêtez toute activité physique, aspergez-vous d'eau et ventilez-vous si les signes surviennent après une exposition directe au soleil", ajoute l'ARS.

🟡 Dès cette nuit, et pour ce week-end des 8 et 9 juillet, @meteofrance place le #Rhône et la Métropole de #Lyon en alerte jaune "pic de chaleur".



📞 15 en cas d'urgence

🚰 Les gestes simples pour vous protéger des coups de #chaleur ⤵️ pic.twitter.com/FmLL4Xmf7V