Trois applis pour échapper à la chaleur à Lyon

Face au pic de chaleur qui nous attend dans les prochains jours, certaines applications numériques peuvent nous être précieuses pour identifier des zones de fraîcheur dans Lyon.

Alors que la canicule s'installe en France, Lyon, fidèle à sa réputation, n'est pas épargnée – le Rhône fait d'ailleurs partie des départements qui viennent d'être placés en alerte orange par Météo France. Les prévisions météorologiques annoncent pour le début de semaine un pic avec des températures qui grimperont jusqu'à 39°C mardi. Dans ces conditions, il est indispensable d'être armé... Certains outils numériques pourraient notamment nous être utiles pour trouver la fraîcheur : en voici trois utilisables à Lyon.

La carte des lieux frais de la métropole

La carte des lieux frais, élaborée par la métropole de Lyon classe les sites par typologie de lieux et recense sur son outil participatif toodego 1219 parcs et jardins publics, ses points d’eau potable et les lieux frais en intérieur ou en extérieur. L'objectif est de permettre aux citoyens d'éviter les îlots de chaleur.

L'application ComforMap pour adapter vos itinéraires à la chaleur

Cette application gratuite, repérée par nos confrères d'Actu Lyon a été développée par Lucille Alonso, docteure en géographie et aménagement de territoire et spécialiste en climatologie urbaine. Après avoir conçu un modèle pour les sportifs de haut niveau, elle l'a adapté à la métropole de Lyon. Il calcule l'itinéraire le plus confortable en s'appuyant sur des données scientifiques et en tenant compte de "la pollution de l’air, le confort thermique, et bientôt le risque allergique".

L'application « JveuxDuSoleil » pour éviter les terrasses ensoleillées

En détournant l'usage de cette application justement conçue pour trouver le soleil – quand il est supportable – vous pourrez identifier en temps réel les rues et les terrasses ombragées, l'application fonctionnant dans plusieurs villes de France, dont Lyon.